PROSLAVILI 115. ROĐENDAN

FOTO Pogledajte fantastičnu koreografiju Torcide u Osijeku

Hajduk je slavio u gostima kod Osijeka 2-0, a osim zbog pobjede, gostujući navijači imali su razloga za slavlje i zbog 115. rođendana kojeg su proslavili 13. veljače. Gostujući navijači sjajnim su transparentnom obilježili taj događaj | Foto: Davor Kovačević/24sata
1/72
