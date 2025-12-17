FOTO Pogledajte kadrove iza zatvorene skupštine Dinama: Boban jako dobro raspoložen

Skupština Dinama održana je 17. prosinca iza zatvorenih vrata. Unutra su mogli ući samo kamermani i fotografi, bez novinara. Iz Dinama su rekli da su i dalje otvoreni prema medijima, a pričalo se o prihodima i rashodima
Održana je redovna skupština na kojoj su predstavljeni prihodi i rashodi kluba.
Dinamo 2025. godinu završava s rekordnim prihodima većim od 76 milijuna eura, ali i rekordnim rashodima koji premašuju 73 milijuna eura.
Predstavljeni su i ciljevi za 2026. godinu. Očekuje prihode od 69 i rashode od 68 milijuna eura, no u plan je ugradio i jasan zadatak za sportski sektor: od prodaje igrača mora zaraditi najmanje 27 milijuna eura!
To je potvrdio i predsjednik Nadzornog odbora, Frano Šušnjara, za Dnevnik Nove TV.
"Rasli su i prihodi i rashodi. Morali smo obnavljati momčad pa su rashodi veći. Klub je u profitu, plan za iduću godinu sličan kao i ove godine", rekao je.
Šušnjara je naglasio kako su i dalje otvoreni za medije i da nema nikakve mistifikacije. Razlog zatvaranja je kako bi se skupštinari bolje opustili.
