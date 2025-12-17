Obavijesti

FOTO Pogledajte kadrove iza zatvorene skupštine Dinama: Boban jako dobro raspoložen

Skupština Dinama održana je 17. prosinca iza zatvorenih vrata. Unutra su mogli ući samo kamermani i fotografi, bez novinara. Iz Dinama su rekli da su i dalje otvoreni prema medijima, a pričalo se o prihodima i rashodima
Zagreb: Održana skupština GNK Dinamo
Održana je redovna skupština na kojoj su predstavljeni prihodi i rashodi kluba. | Foto: Igor Soban/PIXSELL
Održana je redovna skupština na kojoj su predstavljeni prihodi i rashodi kluba.
