FOTO Pogledajte kakav je delirij Messi napravio u Indiji. Fanovi trgali sjedala i ulijetali na teren

Najbolji nogometaš svih vremena Lionel Messi u petak je posjetio Indiju kako bi započeo turneju po najmnogoljudnijoj državi svijeta. Etapa je počela otkrivanjem njegove statue, a u subotu je bio na stadionu u Kalkuti
Najbolji nogometaš svih vremena Lionel Messi (38) u petak je započeo turneju po Indiji, ali ona nije startala na idealan način.
| Foto: Sahiba Chawdhary
Najbolji nogometaš svih vremena Lionel Messi (38) u petak je započeo turneju po Indiji, ali ona nije startala na idealan način. |
Foto: Sahiba Chawdhary
Najbolji nogometaš svih vremena Lionel Messi (38) u petak je započeo turneju po Indiji, ali ona nije startala na idealan način.
| Foto: Sahiba Chawdhary
Foto Sahiba Chawdhary
Događaj nije prošao kako se očekivalo, već uz nerede navijača koji su nezadovoljni organizacijom u protestu bacali stolice na teren i penjali se po zaštitnim ogradama.
| Foto: Sahiba Chawdhary
Foto Sahiba Chawdhary
Mnoštvo fanova od gužve nije moglo vidjeti svjetskog prvaka, a on je oko stadiona, uz suigrače Luisa Suareza i Rodriga de Paula, prošetao tek 20-ak minuta uz poveću skupinu ljudi koju su činili političari i osiguranje.
| Foto: Sahiba Chawdhary
Karte za event koštale su između 50 i 100 eura.
| Foto: Sahiba Chawdhary
Foto Sahiba Chawdhary
Argentinac je na Salt Lake stadionu u Kalkuti započeo trodnevnu turneju po najmnogoljudnijoj zemlji svijeta. Ondje su, njemu u čast, izgradili željezni kip argentinskog mađioničara čija se ceremonija otkrivanja održala u subotu, ali nije prošla prema očekivanjima.
| Foto: Sahiba Chawdhary
Foto Sahiba Chawdhary
Foto Sahiba Chawdhary
Foto Sahiba Chawdhary
Prošlog vikenda je Inter Miami osvojio svoj prvi naslov prvaka MSL-a, momčad predvođena Lionelom Messijem pobijedila je Vancouver Whitecapse 3-1 i ispisala povijest.
| Foto: Sahiba Chawdhary
Foto Sahiba Chawdhary
Foto Sahiba Chawdhary
Rasprave o tome tko je najbolji nogometaš svih vremena uvijek su aktualne i izazivaju puno pažnje. Neki će reći da nema boljeg od Maradone, Ronalda ili Pelea, ali u Indiji su svoj glas dali Lionelu Messiju.
| Foto: Sahiba Chawdhary
Foto Sahiba Chawdhary
Foto Sahiba Chawdhary
Messi će u preostalim danima diljem Indije ići na koncerte, posjetiti nogometne akademije, padel turnir i pokrenuti nekoliko humanitarnih događanja.
| Foto: Sahiba Chawdhary
Foto Sahiba Chawdhary
Foto Sahiba Chawdhary
Foto Sahiba Chawdhary
Foto Sahiba Chawdhary
Foto Sahiba Chawdhary
Foto Sahiba Chawdhary
Foto Sahiba Chawdhary
Foto Sahiba Chawdhary
Foto Sahiba Chawdhary
Foto Sahiba Chawdhary
Foto Sahiba Chawdhary
Foto Sahiba Chawdhary
Foto Sahiba Chawdhary