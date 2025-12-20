Obavijesti

FOTO Jake Paul ovo ranije nije doživio. Pogledajte kako ga je Joshua slomio i poslao u bolnicu

Dugo iščekivani boksački meč između profesionalnog teškaša Anthonyja Joshue i influencera koji je postao boksač, Jakea Paula, završio je upravo onako kako su mnogi predviđali, nokautom koji je Paula poslao u bolnicu
Jake Paul v Anthony Joshua
Svijet borilačkih sportova s nestrpljenjem je iščekivao dvoboj koji je pomicao granice između tradicionalnog boksa i svijeta zabave, a ishod je, čini se, potvrdio ono što su mnogi stručnjaci predviđali. | Foto: Marco Bello
