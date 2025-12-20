FOTO Jake Paul ovo ranije nije doživio. Pogledajte kako ga je Joshua slomio i poslao u bolnicu

U četvrtoj je rundi Paul počeo sa svojim "taktikama". Više je vremena proveo na koljenima nego na nogama, a situacija je postala još bizarnija zbog suca, koji je upozorio oba boksača, iako je Paul bio taj koji je konzistentno hvatao Joshuu za nogu i bacao se na tlo. Joshua je, u međuvremenu, namirisao krv i pokušao završiti borbu. Ali neuspješno. | Foto: Marco Bello