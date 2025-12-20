FOTO Jake Paul ovo ranije nije doživio. Pogledajte kako ga je Joshua slomio i poslao u bolnicu

Dugo iščekivani boksački meč između profesionalnog teškaša Anthonyja Joshue i influencera koji je postao boksač, Jakea Paula, završio je upravo onako kako su mnogi predviđali, nokautom koji je Paula poslao u bolnicu
Svijet borilačkih sportova s nestrpljenjem je iščekivao dvoboj koji je pomicao granice između tradicionalnog boksa i svijeta zabave, a ishod je, čini se, potvrdio ono što su mnogi stručnjaci predviđali.
U meču o kojem će se još dugo pričati, legendarni britanski teškaš Anthony Joshua pobijedio je youtubera i influencera Jakea Paula nokautom u šestoj rundi.
U borbi koja se održala Kaseya Centru u Miamiju, Paul u nijednom trenutku nije izgledao kao dostojan protivnik Joshui, jednom od najboljih teškaša ove generacije.
Influencer je u ring izašao uz stihove kontroverznog repera Tekashija69, a na putu se dobro zabavljao. Očito mu se baš i nije žurilo ući u ring.
Joshua je od prve sekunde krenuo na manjeg Paula, koji se silno trudio ostati na sigurnoj udaljenosti od Engleza. Paul je u prvoj rundi pokušao ozlijediti Joshuu desnim krošeom, ali se više istaknuo teatralnim padom nakon što se zapetljao u klinču.
Već u drugoj rundi Joshua je bio vidno nervozan u ringu. Očigledno je htio što prije završiti posao protiv Paula, napao ga je snažnim udarcem desnicom, ali je promašio i time izmamio osmijeh na Paulovom licu. Do kraja runde Paul je vješto trošio vrijeme i donekle izbjegavao Joshuine udarce.
U trećoj je rundi Paul uspio spojiti pogoditi Joshuinu bradu uppercutom, ali taj udarac kao da nije imao ikakvog učinka na fizički impozantnog Joshuu. S obzirom na kalibar boksača s kojima se Joshua borio u karijeri, Paulovi udarci vjerojatno su mu došli kao lakši trening.
U četvrtoj je rundi Paul počeo sa svojim "taktikama". Više je vremena proveo na koljenima nego na nogama, a situacija je postala još bizarnija zbog suca, koji je upozorio oba boksača, iako je Paul bio taj koji je konzistentno hvatao Joshuu za nogu i bacao se na tlo. Joshua je, u međuvremenu, namirisao krv i pokušao završiti borbu. Ali neuspješno.
Sudac je nakon te runde okupio boksače i poručio im: "Fanovi nisu platili kako bi gledali ovo sr*nje". I bio je u pravu.
U petoj rundi Paul se borio kako bi ostao na nogama. Pomalo iznenađujuće, "progutao" je siloviti Joshuin udarac, a čak je i pogodio boksača s desnim polukružnim udarcem, koji je pomalo iznenadio i Anthonyja. Ali je zatim Joshua pogodio Paula desnim krošeom i bacio ga u nokdaun. Vratio se na noge, ali samo nakratko, jer ga je Joshua opet vratio na tlo.
Ipak, popularni youtuber demonstrirao je čeličnu volju, nije se htio lako predati. Time je izmamio osmijeh na Joshuinom licu, koji je uživao u demonstraciji sile u ringu. Joshua je od samog početka šeste runde tražio nokaut.
Praktički prvim je udarcem bacio Paula na pod, ali se po treći put vratio na noge. Onda ga je Joshua pogodio desnim uppercutom, na što je Paul odgovorio time da je - isplazio jezik!?
I to je bio posljedni potez Amerikanca u ringu koji je bio vrijedan spomena. Joshua ga je ubrzo opet pogodio u bradu, ali ovoga puta, Paul nije imao odgovor. Borba je završila nokautom Joshue u šestoj rundi.
- Mislim da mi je slomljena čeljust. Definitivno je slomljena. Bila je to dobra borba. Dobio sam batine od jednog od najboljih boksača svih vremena. Volim to! Vratit ću se i u jednom trenutku postati svjetski prvak - rekao je Paul nakon borbe.
