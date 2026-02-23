Obavijesti

Galerija

Komentari 0
ZGARIŠTE NA STADIONU

FOTO Pogledajte kaos Grobara u Beogradu! Gorjela je Marakana

U 178. Vječitom derbiju Crvena zvezda pobijedila je Partizan 3-0. U prvom planu bili su navijači Partizana Grobari koji su još tijekom utakmice zapalili tribinu i bacali velik broj sjedalica
Crvena Zvezda v Partizan - Serbian SuperLiga
Crvena zvezda je deklasirala Partizan 3-0 u 178. izdanju Vječitog derbija i pobjegla najvećem rivalu na četiri boda prednosti u utrci za naslov prvaka Srbije. Ipak, nogomet je ponovno ostao u sjeni sramotnih scena, nakon što su navijači Partizana, revoltirani razvojem događaja na terenu, zapalili dio južne tribine stadiona Rajko Mitić, popularne Marakane, zbog čega je utakmica bila prekinuta na osam minuta. | Foto: Profimedia
1/35
Crvena zvezda je deklasirala Partizan 3-0 u 178. izdanju Vječitog derbija i pobjegla najvećem rivalu na četiri boda prednosti u utrci za naslov prvaka Srbije. Ipak, nogomet je ponovno ostao u sjeni sramotnih scena, nakon što su navijači Partizana, revoltirani razvojem događaja na terenu, zapalili dio južne tribine stadiona Rajko Mitić, popularne Marakane, zbog čega je utakmica bila prekinuta na osam minuta. | Foto: Profimedia
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026