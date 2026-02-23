FOTO Pogledajte kaos Grobara u Beogradu! Gorjela je Marakana

U 178. Vječitom derbiju Crvena zvezda pobijedila je Partizan 3-0. U prvom planu bili su navijači Partizana Grobari koji su još tijekom utakmice zapalili tribinu i bacali velik broj sjedalica
Crvena zvezda je deklasirala Partizan 3-0 u 178. izdanju Vječitog derbija i pobjegla najvećem rivalu na četiri boda prednosti u utrci za naslov prvaka Srbije. Ipak, nogomet je ponovno ostao u sjeni sramotnih scena, nakon što su navijači Partizana, revoltirani razvojem događaja na terenu, zapalili dio južne tribine stadiona Rajko Mitić, popularne Marakane, zbog čega je utakmica bila prekinuta na osam minuta.
Derbi je ponovno pokazao i svoje mračno lice, ono zbog kojeg ga mnogi opisuju kao jedan od najopasnijih na svijetu. Odmah nakon Arnautovićevog gola za 2-0, najvatreniji navijači Partizana, poznati kao Grobari, smješteni na južnoj tribini, počeli su paliti stolice.
Vatrogasne ekipe brzo su intervenirale kako bi lokalizirale požar, a prekid je trajao osam minuta. Nakon što je vatra ugašena i dim se razišao, utakmica je nastavljena i privedena kraju bez daljnjih većih incidenata na samom stadionu.
Vatra se brzo proširila i gusti crni dim nadvio se nad stadionom, zbog čega je sudac bio primoran prekinuti susret.
Unatoč tenzijama koje uvijek prate najveću utakmicu srbijanskog nogometa, na terenu je postojao samo jedan takmac.
Domaćini su dominirali od prve minute, a otpor Partizana slomili su u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena. Mladi Vasilije Kostov, sedamnaestogodišnjak kojeg prate Arsenal i drugi europski velikani, zabio je za 1-0 u petoj minuti nadoknade i usmjerio utakmicu.
Nastavak je donio potvrdu Zvezdine nadmoći. U 56. minuti iskusni napadač Marko Arnautović, bivši igrač West Hama i Intera, povisio je na 2-0 i praktički riješio pitanje pobjednika.
Gosti su u 71. minuti nakratko pomislili da su se vratili u igru kada je Andrej Kostić zatresao mrežu, ali je njegov pogodak poništen nakon intervencije VAR-a zbog zaleđa. Konačan rezultat postavio je Aleksandar Katai preciznim udarcem u 77. minuti za veliko slavlje na Marakani i ključni korak prema obrani naslova.
