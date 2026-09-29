FOTO Pogledajte transformaciju Soldića uoči debija u UFC-u. Neki fanovi Hrvata nisu prepoznali...

Hrvatski borac Roberto Soldić (31) ovog će vikenda napokon zakoračiti u UFC-ov oktogon. Hrvata 3. listopada u Salt Lake Cityju čeka premijerni nastup u najjačoj svjetskoj MMA organizaciji, a suparnik će mu biti američki nokauter Khaos Williams.

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Pokretanje videa... 15:57 Roberto Soldić | Video: KanalRi

Uoči borbe Soldić je objavio nekoliko fotografija iz posljednjih dana priprema koje su izazvale brojne reakcije njegovih pratitelja. Na njima izgleda osjetno mršavije nego tijekom većeg dijela karijere, zbog čega su neki fanovi primijetili da je njegov izgled uoči meča gotovo neprepoznatljiv.

Takva promjena prvenstveno je povezana sa završnim dijelom priprema i procesom skidanja kilograma prije službenog vaganja. Soldić će protiv Williamsa nastupiti u velter kategoriji, u kojoj je dopuštena težina za borbe bez pojasa 77,6 kilograma.

Na UFC debiju Soldića očekuje 32-godišnji Williams; Amerikanac iza sebe već ima 11 nastupa u UFC-u, dok je tijekom karijere većinom tražio rješenja u stojci, a znatno rjeđe pokušavao protivnike odvesti u parter. I Soldićev dosadašnji učinak pokazuje koliko se oslanja na udarce. U 21 profesionalnoj pobjedi čak je 18 puta do trijumfa stigao nokautom ili tehničkim nokautom. Ukupno je u karijeri ostvario 21 pobjedu, četiri poraza i jedan neodlučeni ishod.

UFC debut ready 👊



Roberto Soldic looks to make a splash on #UFC332!



[ OCT 3 | LIVE at 8pmET on @ParamountPlus and @CBS ] pic.twitter.com/fvF52ghAM1 — UFC (@ufc) September 27, 2026

Prije dolaska u UFC izgradio je reputaciju u poljskom KSW-u, gdje je osvojio naslove u velter i srednjoj kategoriji. Jedan od najzapaženijih trenutaka njegove karijere dogodio se 2018. godine kada je nokautirao Dricusa Du Plessisa. Južnoafrikanac je kasnije stigao do UFC-ova pojasa, a Soldić ga je svladao i u njihovoj drugoj međusobnoj borbi, nokautom u trećoj rundi.

Iako je UFC bio opcija još 2022. godine, Soldić se tada odlučio za ONE Championship. U toj organizaciji nije imao učestalost nastupa kakvu je očekivao te je tijekom četverogodišnjeg razdoblja odradio samo tri MMA borbe. Nakon isteka ugovora ovog ljeta otvorio se prostor za novi korak u karijeri.

Williams trenutačno nije među 15 najbolje rangiranih UFC-ovih velteraša, no iza sebe ima znatno više iskustva u toj organizaciji. Subotnji dvoboj bit će zato prvi pokazatelj kako će se Soldićev stil i njegova trenutna razina pripremljenosti uklopiti u UFC-ovu velter kategoriju.