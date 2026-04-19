FOTO Pogledajte transparent Cityjevih navijača za Arsenal...

FOTO Pogledajte transparent Cityjevih navijača za Arsenal...
Manchester City pobijedio je Arsenal 2-1 u derbiju 33. kola Premier lige i potpuno zakomplicirao borbu za naslov prvaka, a navijači "građana" nisu propustili priliku za podbadanje navijača "topnika".

Na utakmici su izvjesili transparent na kojem piše "Panika na ulicama Londona", aludirajući na situaciju u kojoj Arsenalu prijeti gubitak prvog mjesta u Premier ligi, iako su praktički cijelu sezonu na prvom mjestu. 

Arsenal je prije dva kola imao prednost od devet bodova u odnosu na City (uz utakmicu više), ali porazima od Bournemoutha (1-2) i od Cityja (2-1) ta se prednost istopila na samo tri boda. Ako momčad Pepa Guardiole pobijedi Burnley u srijedu, bodovno će se izjednačiti s Arsenalom na čelnoj poziciji. 

Ako na kraju sezone budu bodovno poravnati Arsenal i Manchester City, o plasmanu će odlučivati gol razlika. Trenutačno su "topnici" nešto bolji s gol razlikom +37, dok "građani" imaju +36, ali i utakmicu manje. 

