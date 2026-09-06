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ZA IVANA GUDELJA

FOTO Pogledajte transparent Torcide u Gorici: Samo srce to tvoje hajdučko svima poznato

Piše Ivan Kužela,
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FOTO Pogledajte transparent Torcide u Gorici: Samo srce to tvoje hajdučko svima poznato
Foto: Domagoj Vugrinović/24sata
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Tisuće su se oprostile od Ivana Gudelja u Zmijavcima, a Hajduk mu je i na utakmici s Rudešom odao počast. Legenda je otišla prerano, ali njegovo ime ostat će vječno u hrvatskom nogometu

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Ivan Gudelj preminuo je 2. rujna u 63. godini, a od legende Hajduka oprostili su se brojni nogometaši, sportski djelatnici, prijatelji i navijači. Posljednji ispraćaj održan je u subotu u njegovim rodnim Zmijavcima, gdje se okupio velik broj ljudi. Među njima su bili i Igor Štimac, Zvonimir Boban, Zoran Vulić, Nikola Kalinić, Ivica Šurjak, Ivan Buljan, Stipe Pletikosa i brojni drugi.

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Počast Gudelju odana je i uoči utakmice između Hajduka i Rudeša u Velikoj Gorici. Na gostujućoj tribini Torcida je istaknula transparent posvećen bivšem kapetanu, dok je prije početka susreta održana minuta šutnje u njegovu čast.

- Samo srce to tvoje hajdučko svima poznato. Ivan Gudelj, počivao u miru, pisalo je na poruci splitskih navijača.

Gudelj je cijelu klupsku karijeru proveo u Hajduku, a za reprezentaciju Jugoslavije debitirao je vrlo mlad te postao njezin najmlađi kapetan. Igračku karijeru morao je završiti 1986. godine, kada je imao samo 26 godina, nakon što mu je dijagnosticiran hepatitis B. Unatoč ranom završetku karijere, ostao je jedno od prepoznatljivijih imena Hajdukove i hrvatske nogometne povijesti.

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