Obavijesti

Galerija

Komentari 1
OGLEDNI TRENING

FOTO Pogledajte vratolomije Hrvatica u Areni uoči EP-a

U zagrebačkoj Areni je sve spremno za Europsko prvenstvo u sportskoj gimnastici koje je na rasporedu od četvrtka 13. kolovoza do nedjelje 16. kolovoza. Uoči turnira, gimnastičarke su na danu za medije pokazale zavidnu formu i nevjerojatne vratolomije. U ženskom djelu natjecanja Hrvatsku će predstavljati Tina Zelčić, Tijana Korent, Mila Prpić, Christina Zwicker i Erin Bakran.
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Zagrreb: Media Day hrvatske ženske gimnastičke reprezentacije
Foto Igor Kralj/PIXSELL
1/93
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026