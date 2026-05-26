FOTO Ponos i suze na ispraćaju velikog Ive Bege. Cijeli Split se naklonio istinskoj legendi 'bilih'

Na sprovod legendarnog Ive Bege došli su svi. Od Šurjaka, Ivkovića, Matkovića i Rožića, preko Gudelja, Dražića, Primorca, Vulića, Pralije, do igrača koji su budućnost Hajduka
"Ivo Bego pripadao je generaciji igrača i ljudi koji su znali što ovaj grb znači. Bio je simbol otpora, simbol poštenja i vjernosti", rekao je Ivan Bilić na komemoraciji.
Za legendu Hajduka zapaljeno je 89 baklji, a čula se i pjesma: 'Kad umrem umotan u bilo'.
"Otišao je prvenstveno čovjek. Nismo svi legende, niti možemo biti, ali Ivo je bio legenda Hajduka u pravom smislu te riječi. Imao je osobnost duhovitog čovjeka, pogledajte fotografije, on je stalno nasmijan. Nenormalno je kako je on volio Hajduk, ali ne samo on i njegova braća Boran i Zvonimir, nego i cijela njegova obitelj", rekao je Ante Zonzi Ivković.
Ivo Bego rođen je 23. veljače 1937. godine u Splitu, cijelu igračku karijeru proveo je u bilom dresu, od 1955. do 1965. godine te je upisao 253 nastupa i postigao 14 golova.
Prije dvije godine dodijeljen mu je i "Trofej Fabjan Kaliterna", nagrada za životno djelo za rad u splitskom sportu.
Na posljednjem ispraćaju na Gradskom groblju Lovrinac okupili su se igrači svih generacija Bijelih, predstavnici Hajduka, brojni prijatelji, navijači i građani, dok su počast odali i vodeći ljudi grada.
Njegov doprinos Hajduku ostat će trajno upisan u povijest kluba, a uspomena na njega živjet će među svim hajdukovcima.
