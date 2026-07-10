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FOTO Pravi 'bombon' niče u Zagrebu: Pogledajte kako izgleda stadion u Kranjčevićevoj
Malo pomalo i lagano se nazire vizura novog stadiona u Kranjčevićevoj! "U veljači sljedeće godine nadam se da ćemo imati prvu utakmicu na novom nogometnom stadionu u Kranjčevićevoj ulici. Podsjećam da će to biti prvi pravi nogometni stadion u Zagrebu nakon čak 55 godina", kazao je u lipnju ove godine zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Kapacitet stadiona će biti 11.163 sjedećih mjestaDodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu