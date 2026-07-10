Obavijesti

Galerija

Komentari 1
VELIKI PROJEKT

FOTO Pravi 'bombon' niče u Zagrebu: Pogledajte kako izgleda stadion u Kranjčevićevoj

Malo pomalo i lagano se nazire vizura novog stadiona u Kranjčevićevoj! "U veljači sljedeće godine nadam se da ćemo imati prvu utakmicu na novom nogometnom stadionu u Kranjčevićevoj ulici. Podsjećam da će to biti prvi pravi nogometni stadion u Zagrebu nakon čak 55 godina", kazao je u lipnju ove godine zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević. Kapacitet stadiona će biti 11.163 sjedećih mjesta
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Zagreb: Stadion Kranjceviceva sve vise lici na stadion iako su i dalje radovi na izgradnji
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
1/31
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026