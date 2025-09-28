FOTO Prekrasna poljska trkačica ponosna je na svoje tetovaže: 'One mi daju snagu i poticaj'

Iako svoj privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti, poznato je da je njezino srce osvojio kolega sportaš. Nakon veze s poljskim bacačem kugle Konradom Bukowieckim, kojeg je upoznala na Olimpijskim igrama u Riju, Swoboda je izjavila kako se zarekla da više nikada neće biti u vezi sa sportašem, ali se umješala sudbina. | Foto: Instagram