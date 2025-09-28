IMA I BARBIE LUTKU
FOTO Prekrasna poljska trkačica ponosna je na svoje tetovaže: 'One mi daju snagu i poticaj'
Poljska sprinterica Ewa Swoboda (28) je već sa 17 godina nastupala na Europskom dvoranskom prvenstvu, a za reprezentaciju Poljske trčala je i na Olimpijskim igrama u Parizu. Navijači su fascinirani njenim tetovažama kojih je jako puno i koje imaju posebno značenje u njenom životu
Rođena 26. srpnja 1997. u poljskom gradu Żory, Ewa Nikola Swoboda od malih je nogu pokazivala izniman talent za brzinu. Pod vodstvom svoje jedine trenerice, Iwone Krupe, brzo se probila kroz nacionalne rangove, osvajajući titule poljske juniorske prvakinje 2011. i 2012. godine.
Njezin prijelaz u seniorske vode bio je strelovit. Već sa 17 godina nastupila je u finalu Europskog dvoranskog prvenstva 2015., a iste je godine postala europska juniorska prvakinja na 100 metara. Njezina karijera prepuna je impresivnih postignuća.
Svaka tetovaža ima svoju priču i značenje, a većina je posvećena njezinoj ljubavi prema životinjama i prirodi. Na prsima ima istetoviranu mačku u čast svog ljubimca, dok joj ruke krase ptice, lišće i rascvjetana ruža. Na bedrima ima leptira i anđela, a na tijelu i natpis na engleskom jeziku "Mama i tata, volim vas".
S više od deset tetovaža samo na lijevoj nozi, Swoboda je postala simbolom samoizražavanja u svijetu sporta, rušeći stereotipe o tome kako bi vrhunska sportašica trebala izgledati.
Ima i tetovažu "believe" na stražnjoj strani vrata, hvatač snova na leđima, mandalu na lijevoj ruci i pištolj na desnom bicepsu, što simbolizira njezinu ljubav prema prirodi, životinjama i osobnom rastu.
U svibnju 2024., povodom 65. obljetnice postojanja, tvrtka Mattel odala je počast devet sportašica iz cijelog svijeta koje su svojim djelovanjem postale uzori. Uz teniske legende poput Venus Williams, našla se i Ewa Swoboda, koja je dobila jedinstvenu Barbie lutku stvorenu po njezinom liku, uključujući prepoznatljive tetovaže.
Iako svoj privatni život uglavnom drži podalje od očiju javnosti, poznato je da je njezino srce osvojio kolega sportaš. Nakon veze s poljskim bacačem kugle Konradom Bukowieckim, kojeg je upoznala na Olimpijskim igrama u Riju, Swoboda je izjavila kako se zarekla da više nikada neće biti u vezi sa sportašem, ali se umješala sudbina.
U prosincu 2021. upoznala je Krzysztofa Kiljana, poljskog preponaša. "Sudbina mi ga je poslala. Iskreno priznajem da ga prije nisam poznavala. Bila sam spremna prihvatiti tako divnu osobu u svoj život i drago mi je što možemo učiti jedno od drugoga."
