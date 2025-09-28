Obavijesti

IMA I BARBIE LUTKU

FOTO Prekrasna poljska trkačica ponosna je na svoje tetovaže: 'One mi daju snagu i poticaj'

Poljska sprinterica Ewa Swoboda (28) je već sa 17 godina nastupala na Europskom dvoranskom prvenstvu, a za reprezentaciju Poljske trčala je i na Olimpijskim igrama u Parizu. Navijači su fascinirani njenim tetovažama kojih je jako puno i koje imaju posebno značenje u njenom životu
Women's 100m Round 1
Rođena 26. srpnja 1997. u poljskom gradu Żory, Ewa Nikola Swoboda od malih je nogu pokazivala izniman talent za brzinu. Pod vodstvom svoje jedine trenerice, Iwone Krupe, brzo se probila kroz nacionalne rangove, osvajajući titule poljske juniorske prvakinje 2011. i 2012. godine. | Foto: Eloisa Lopez
