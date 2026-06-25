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ZARADIO OZBILJNE NOVCE

FOTO Prepoznajete li ga? Nekad je rasturao kao pokeraš, a sad briljira na Svjetskom prvenstvu

Sjedi za pokeraškim stolom s kapuljačom na glavi, naočalama za sunce i slušalicama. Razmišlja o svom sljedećem potezu, a njegovi suparnici vjerojatno niti ne znaju da poker igraju s bivšim igračem HSV-a, Dortmunda, koji je sad svoju reprezentaciju uveo u drugi krug SP-a
FOTO Prepoznajete li ga? Nekad je rasturao kao pokeraš, a sad briljira na Svjetskom prvenstvu
Ako niste uspjeli odgonetnuti o kome je riječ, on je Sergej Barbarez (54). Prije svega, bosanskohercegovačka nogometna legenda, koja je ogroman trag ostavila u Njemačkoj igrajući za Dortmund, Leverkusen, HSV. Danas je izbornik BiH, s kojom je izborio drugi krug Svjetskog prvenstva, no malo je poznato da je Barbarez, uz nogomet, imao i jedno drugo zanimanje. Bio je ozbiljan pokeraš i to gotovo deset godina. | Foto: twitter
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Ako niste uspjeli odgonetnuti o kome je riječ, on je Sergej Barbarez (54). Prije svega, bosanskohercegovačka nogometna legenda, koja je ogroman trag ostavila u Njemačkoj igrajući za Dortmund, Leverkusen, HSV. Danas je izbornik BiH, s kojom je izborio drugi krug Svjetskog prvenstva, no malo je poznato da je Barbarez, uz nogomet, imao i jedno drugo zanimanje. Bio je ozbiljan pokeraš i to gotovo deset godina. | Foto: twitter
Komentari 1

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