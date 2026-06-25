FOTO Prepoznajete li ga? Nekad je rasturao kao pokeraš, a sad briljira na Svjetskom prvenstvu

Njegov najzapaženiji rezultat dogodio se 2017. godine na turniru WSOP Europe u češkom Rozvadovu. U disciplini Pot Limit Omaha, koja mu je i specijalnost, u konkurenciji najboljih svjetskih igrača osvojio je peto mjesto i novčanu nagradu od čak 29.842 eura. To nije bio jedini uspjeh; bilježio je i druge zapažene plasmane, poput 19. mjesta na jednom od WSOP turnira u Las Vegasu, gdje je među tri tisuće sudionika zaradio oko 7.000 dolara. Godinama je brusio vještine, sudjelujući na turnirima od Lihtenštajna do Amerike, dokazujući da njegova natjecateljska glad nije nestala odlaskom s nogometnih terena. | Foto: LISI NIESNER/REUTERS