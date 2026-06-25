FOTO Prepoznajete li ga? Nekad je rasturao kao pokeraš, a sad briljira na Svjetskom prvenstvu

Sjedi za pokeraškim stolom s kapuljačom na glavi, naočalama za sunce i slušalicama. Razmišlja o svom sljedećem potezu, a njegovi suparnici vjerojatno niti ne znaju da poker igraju s bivšim igračem HSV-a, Dortmunda, koji je sad svoju reprezentaciju uveo u drugi krug SP-a
Ako niste uspjeli odgonetnuti o kome je riječ, on je Sergej Barbarez (54). Prije svega, bosanskohercegovačka nogometna legenda, koja je ogroman trag ostavila u Njemačkoj igrajući za Dortmund, Leverkusen, HSV. Danas je izbornik BiH, s kojom je izborio drugi krug Svjetskog prvenstva, no malo je poznato da je Barbarez, uz nogomet, imao i jedno drugo zanimanje. Bio je ozbiljan pokeraš i to gotovo deset godina.
| Foto: twitter
Ako niste uspjeli odgonetnuti o kome je riječ, on je Sergej Barbarez (54). Prije svega, bosanskohercegovačka nogometna legenda, koja je ogroman trag ostavila u Njemačkoj igrajući za Dortmund, Leverkusen, HSV. Danas je izbornik BiH, s kojom je izborio drugi krug Svjetskog prvenstva, no malo je poznato da je Barbarez, uz nogomet, imao i jedno drugo zanimanje. Bio je ozbiljan pokeraš i to gotovo deset godina. |
Foto: twitter
Ako niste uspjeli odgonetnuti o kome je riječ, on je Sergej Barbarez (54). Prije svega, bosanskohercegovačka nogometna legenda, koja je ogroman trag ostavila u Njemačkoj igrajući za Dortmund, Leverkusen, HSV. Danas je izbornik BiH, s kojom je izborio drugi krug Svjetskog prvenstva, no malo je poznato da je Barbarez, uz nogomet, imao i jedno drugo zanimanje. Bio je ozbiljan pokeraš i to gotovo deset godina.
| Foto: twitter
Ljubav prema pokeru rodila se dok je još bio aktivan nogometaš. Tijekom igranja za Bayer Leverkusen, upoznao je ljude iz tvrtke "Everest Poker" koji su mu predložili da postane njihovo zaštitno lice na prestižnom turniru u Las Vegasu. Ideja mu se svidjela i dogovor je brzo postignut. Sponzori su pokrili kotizaciju od 10.000 dolara i sve troškove boravka, a Barbarez se našao u potpuno novom svijetu. Završio je na 900. mjestu među 3000 natjecatelja.
| Foto: twitter
'Izgleda da mi je zelena boja suđena. Slavu sam stekao na nogometnom terenu, a sada počinjem karijeru i za zelenim stolom za poker. Najteže mi je palo što sam morao sjediti za stolom više od devet sati. Samo igranje pokera zahtijeva veliku koncentraciju, ali sam je uspio održati', kazao je jednom prilikom.
| Foto: twitter
Ono što je počelo kao hobi, s vremenom je preraslo u ozbiljnu strast. Barbarez je postao redovit sudionik na velikim međunarodnim natjecanjima, uključujući World Series of Poker (WSOP) i World Poker Tour (WPT). S godinama je postao sve uspješniji, a zarada s turnira postala je značajna. Prema dostupnim podacima, Barbarez je u svojoj pokeraškoj karijeri na turnirima uživo zaradio više od 143.000 dolara.
| Foto: twitter
'Kod nas, u BiH, poker smatraju kockanjem, dok je u Njemačkoj i svijetu to vrlo popularan sport. Najjače turnire čak prenosi i Eurosport. Ja nisam kockar da počnem ulagati zarađene pare. Poker igram kao hobi, ne u pare', objasnio je
| Foto: twitter
Foto Steven Bisig/REUTERS
Njegov najzapaženiji rezultat dogodio se 2017. godine na turniru WSOP Europe u češkom Rozvadovu. U disciplini Pot Limit Omaha, koja mu je i specijalnost, u konkurenciji najboljih svjetskih igrača osvojio je peto mjesto i novčanu nagradu od čak 29.842 eura. To nije bio jedini uspjeh; bilježio je i druge zapažene plasmane, poput 19. mjesta na jednom od WSOP turnira u Las Vegasu, gdje je među tri tisuće sudionika zaradio oko 7.000 dolara. Godinama je brusio vještine, sudjelujući na turnirima od Lihtenštajna do Amerike, dokazujući da njegova natjecateljska glad nije nestala odlaskom s nogometnih terena.
| Foto: LISI NIESNER/REUTERS
Foto CLAUDIA GRECO/REUTERS
Foto HANNAH MCKAY/REUTERS
Ipak, u travnju 2024. godine, nakon dugogodišnjeg izbivanja, odlučio se vratiti nogometu, svojoj najvećoj ljubavi. Imenovan je novim izbornikom BiH kako bi preporodio reprezentaciju. I "pokeraš" je uspio, napravio je čudo.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Prvo je ujedinio reprezentaciju i unio obiteljsku atmosferu. Od igrača je stvorio homogenu skupinu, izbacio Italiju u dodatnim kvalifikacijama, a onda nakon slavlja protiv Katra (3-1) izborio šesnaestinu finala Svjetskog prvenstva gdje će BiH igrati protiv SAD-a.
| Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL - IILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Foto Armin Durgut/PIXSELL. ilustrativna fotografija
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL
Foto Armin Durgut/PIXSELL