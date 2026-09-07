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BRENTFORDOVA LJEPOTICA

FOTO Prepoznajete li je? Bila je proglašena najljepšom ženom svijeta i najveći je fan 'pčela'

Claudia Schiffer (56) danas se često ističe kao jedna od najvećih navijačica Brentforda, a klub je službeno navodi kao svoju najpoznatiju navijačicu. Na utakmicama se pojavljuje u klupskom dresu s brojem 51
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FOTO Prepoznajete li je? Bila je proglašena najljepšom ženom svijeta i najveći je fan 'pčela'
Prisutnost jedne od najpoznatijih svjetskih manekenki, Claudije Schiffer (56), na tribinama Gtech Community stadiona u zapadnom Londonu isprva je djelovala kao slučajan posjet slavne osobe, ali ona je danas najvatrenija navijačica Brentforda. Pratila je premierligaša na najnovijoj utakmici protiv Sunderlanda (1-1). | Foto: Instagram
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Prisutnost jedne od najpoznatijih svjetskih manekenki, Claudije Schiffer (56), na tribinama Gtech Community stadiona u zapadnom Londonu isprva je djelovala kao slučajan posjet slavne osobe, ali ona je danas najvatrenija navijačica Brentforda. Pratila je premierligaša na najnovijoj utakmici protiv Sunderlanda (1-1). | Foto: Instagram
Komentari 0

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