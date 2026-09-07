FOTO Prepoznajete li je? Bila je proglašena najljepšom ženom svijeta i najveći je fan 'pčela'

Njezina prisutnost nije prošla nezapaženo ni među igračima. Veznjak Jordan Henderson za BBC je izjavio kako se cijela momčad pozdravila s njom prije utakmice. ‌- Svi smo joj rekli 'zdravo' prije utakmice. Nadam se da će doći i na sljedeću ako osvojimo tri boda - rekao je Henderson. | Foto: Instagram