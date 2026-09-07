FOTO Prepoznajete li je? Bila je proglašena najljepšom ženom svijeta i najveći je fan 'pčela'

Claudia Schiffer (56) danas se često ističe kao jedna od najvećih navijačica Brentforda, a klub je službeno navodi kao svoju najpoznatiju navijačicu. Na utakmicama se pojavljuje u klupskom dresu s brojem 51
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Prisutnost jedne od najpoznatijih svjetskih manekenki, Claudije Schiffer (56), na tribinama Gtech Community stadiona u zapadnom Londonu isprva je djelovala kao slučajan posjet slavne osobe, ali ona je danas najvatrenija navijačica Brentforda. Pratila je premierligaša na najnovijoj utakmici protiv Sunderlanda (1-1).
| Foto: Instagram
Prisutnost jedne od najpoznatijih svjetskih manekenki, Claudije Schiffer (56), na tribinama Gtech Community stadiona u zapadnom Londonu isprva je djelovala kao slučajan posjet slavne osobe, ali ona je danas najvatrenija navijačica Brentforda. Pratila je premierligaša na najnovijoj utakmici protiv Sunderlanda (1-1). |
Foto: Instagram
Prisutnost jedne od najpoznatijih svjetskih manekenki, Claudije Schiffer (56), na tribinama Gtech Community stadiona u zapadnom Londonu isprva je djelovala kao slučajan posjet slavne osobe, ali ona je danas najvatrenija navijačica Brentforda. Pratila je premierligaša na najnovijoj utakmici protiv Sunderlanda (1-1).
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ikona devedesetih nije samo navijačica; ona je, zajedno sa suprugom, slavnim redateljem Matthewom Vaughnom, postala manjinska suvlasnica kluba koji se priprema za svoju petu uzastopnu sezonu u Premier ligi.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Sredinom srpnja 2025. godine, Schiffer je putem društvenih mreža objavila da je preuzela manjinski udio u klubu, čime se pridružila investicijskoj grupi koju predvodi njezin suprug i južnoafrički poduzetnik Gary Lubner.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Većinski vlasnik Matthew Benham, koji je preuzeo klub 2012. godine i uložio više od sto milijuna funti vlastitog novca u njegov uspon od treće lige do vrha engleskog nogometa, i dalje čvrsto drži kontrolu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nova investicija, koja je donijela klubu financijsku injekciju od oko 40 milijuna funti, dio je strategije za osiguravanje dugoročne konkurentnosti. Izvršni direktor kluba, Jon Varney, pozdravio je dolazak novih dioničara.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Schiffer nije dugo čekala da pokaže svoju podršku. Na otvaranju sezone 2025./26. protiv Aston Ville, koju je Brentford dobio 1-0 golom Danga Ouattare, ponosno je nosila dres 'pčela'. Kasnije je na Instagramu objavila seriju fotografija, uključujući i onu iz svlačionice ispred dresa s njezinim prezimenom i brojem 51, te zajedničku fotografiju s momčadi nakon važne pobjede.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezina prisutnost nije prošla nezapaženo ni među igračima. Veznjak Jordan Henderson za BBC je izjavio kako se cijela momčad pozdravila s njom prije utakmice.
- Svi smo joj rekli 'zdravo' prije utakmice. Nadam se da će doći i na sljedeću ako osvojimo tri boda - rekao je Henderson.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako je Claudijino lice donijelo globalnu medijsku pozornost, pokretačka snaga iza investicije je njezin suprug Matthew Vaughn, redatelj hitova poput "Kingsman", "Kick-Ass" i "Lock, Stock and Two Smoking Barrels". Vaughn je otkrio da njegova povezanost s klubom seže desetljećima unatrag.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ulazak Vaughna i Schiffer u Brentford dio je šireg trenda u kojem zvijezde iz svijeta zabave ulažu u engleske nogometne klubove. Ryan Reynolds i Rob McElhenney postigli su nevjerojatan uspjeh s Wrexhamom, glumac Michael B. Jordan manjinski je vlasnik Bournemoutha, a komičar Will Ferrell nedavno je kupio udio u Leeds Unitedu. S novim kapitalom i holivudskim glamurom na tribinama, Brentfordova avantura u Premier ligi dobila je potpuno novu dimenziju.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram