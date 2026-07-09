FOTO Proglasili je jednom od najljepših navijačica: Bujna Kolumbijka oprašta se od SP-a

Evely Cardenas, kolumbijsku influencericu, brojni su svjetski mediji proglasili jednom od najljepših navijačica ovog Svjetskog prvenstva. Pratila je svoju Kolumbiju na više utakmica, glasno je navijala, često je bila 'na meti' fotografa, broj pratitelja na društvenim mrežama joj je 'eksplodirao'...
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Influencerici Evely Cardenas 'eksplodirala' je popularnost na društvenim mrežama nakon što su njezine fotografije s utakmice Svjetskog prvenstva postale viralne...
| Foto: E. Cardenas/Instagram
Influencerici Evely Cardenas 'eksplodirala' je popularnost na društvenim mrežama nakon što su njezine fotografije s utakmice Svjetskog prvenstva postale viralne...
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Foto: E. Cardenas/Instagram
Influencerici Evely Cardenas 'eksplodirala' je popularnost na društvenim mrežama nakon što su njezine fotografije s utakmice Svjetskog prvenstva postale viralne...
| Foto: E. Cardenas/Instagram
Foto E. Cardenas/Instagram
Bujna dama žustro je bodrila Kolumbijce, neki se u komentarima šale kako bi radije gledali nju nego nogomet...
| Foto: E. Cardenas/Instagram
Foto instagram
Evely obožava putovanja, svak malo 'osvane' na nekoj novoj egzotičnoj destinaciji...
| Foto: E. Cardenas/Instagram
Foto instagram
Hvalila se fotkama iz Japana, Južne Koreje, Meksika, SAD-a, Dubaija,
| Foto: E. Cardenas/Instagram
Foto E. Cardenas/Instagram
Foto E. Cardenas/Instagram
Foto E. Cardenas/Instagram
Foto E. Cardenas/Instagram
Foto E. Cardenas/Instagram
Foto E. Cardenas/Instagram
Foto E. Cardenas/Instagram
Foto E. Cardenas/Instagram
Foto E. Cardenas/Instagram
Foto E. Cardenas/Instagram
Foto E. Cardenas/Instagram
Foto E. Cardenas/Instagram
Foto E. Cardenas/Instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram