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PRESUDILI IM ŠVICARCI...

FOTO Proglasili je jednom od najljepših navijačica: Bujna Kolumbijka oprašta se od SP-a

Evely Cardenas, kolumbijsku influencericu, brojni su svjetski mediji proglasili jednom od najljepših navijačica ovog Svjetskog prvenstva. Pratila je svoju Kolumbiju na više utakmica, glasno je navijala, često je bila 'na meti' fotografa, broj pratitelja na društvenim mrežama joj je 'eksplodirao'...
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FOTO Proglasili je jednom od najljepših navijačica: Bujna Kolumbijka oprašta se od SP-a
Influencerici Evely Cardenas 'eksplodirala' je popularnost na društvenim mrežama nakon što su njezine fotografije s utakmice Svjetskog prvenstva postale viralne... | Foto: E. Cardenas/Instagram
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Influencerici Evely Cardenas 'eksplodirala' je popularnost na društvenim mrežama nakon što su njezine fotografije s utakmice Svjetskog prvenstva postale viralne... | Foto: E. Cardenas/Instagram
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