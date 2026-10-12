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NOGOMETNI DOM UZ SAVU

FOTO Raste slavonska ljepotica, travnjak je gotov. Pogledajte kako napreduje novi stadion

Stadion kraj Save blista: južna tribina i novi travnjak su pri kraju, a za 3,18 milijuna eura stiže 666 novih mjesta i moderni sadržaji
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FOTO Raste slavonska ljepotica, travnjak je gotov. Pogledajte kako napreduje novi stadion
Tko je posljednjih mjeseci prolazio pokraj Stadiona kraj Save, mogao je gotovo iz tjedna u tjedan vidjeti kako se mijenja njegov izgled, objavili su iz Grada Slavonskog Broda. | Foto: Grad Slavonski Brod
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Tko je posljednjih mjeseci prolazio pokraj Stadiona kraj Save, mogao je gotovo iz tjedna u tjedan vidjeti kako se mijenja njegov izgled, objavili su iz Grada Slavonskog Broda. | Foto: Grad Slavonski Brod
Komentari 6

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