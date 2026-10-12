FOTO Raste slavonska ljepotica, travnjak je gotov. Pogledajte kako napreduje novi stadion

U unutrašnjosti su planirani radni prostori za medije, restoran s pratećim sadržajima, prostori za MUP te više servisnih i tehničkih prostorija. U prizemlju su predviđeni punkt za prodaju ulaznica, zdravstvena prostorija i skladište opreme, a ispod tribine nalaze se prostori za redare, tehničke sustave i sanitarni čvorovi za posjetitelje. | Foto: Grad Slavonski Brod