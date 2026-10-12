FOTO Raste slavonska ljepotica, travnjak je gotov. Pogledajte kako napreduje novi stadion

Stadion kraj Save blista: južna tribina i novi travnjak su pri kraju, a za 3,18 milijuna eura stiže 666 novih mjesta i moderni sadržaji
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Tko je posljednjih mjeseci prolazio pokraj Stadiona kraj Save, mogao je gotovo iz tjedna u tjedan vidjeti kako se mijenja njegov izgled, objavili su iz Grada Slavonskog Broda.
| Foto: Grad Slavonski Brod
Tko je posljednjih mjeseci prolazio pokraj Stadiona kraj Save, mogao je gotovo iz tjedna u tjedan vidjeti kako se mijenja njegov izgled, objavili su iz Grada Slavonskog Broda. |
Foto: Grad Slavonski Brod
Tko je posljednjih mjeseci prolazio pokraj Stadiona kraj Save, mogao je gotovo iz tjedna u tjedan vidjeti kako se mijenja njegov izgled, objavili su iz Grada Slavonskog Broda.
| Foto: Grad Slavonski Brod
Foto Grad Slavonski Brod
Ono što je počelo kao gradilište danas je zapadni dio južne tribine koji izgleda onako kako smo ga zamislili, a pogled na zeleni travnjak koji je sada postavljen u cijelosti dodatno otkriva koliko je stadion napredovao.
| Foto: Grad Slavonski Brod
Foto Grad Slavonski Brod
Radovi na tribini u završnoj su fazi. Uređena je unutrašnjost, postavljena je završna oprema, a vanjština je dobila svoj konačni izgled. Novi zapadni dio južne tribine, površine 840 četvornih metara, bit će opremljen s dodatnih 666 sjedećih mjesta te prostorima namijenjenima gledateljima, nogometašima, medijima i tehničkom osoblju.
| Foto: Grad Slavonski Brod
Foto Grad Slavonski Brod
U unutrašnjosti su planirani radni prostori za medije, restoran s pratećim sadržajima, prostori za MUP te više servisnih i tehničkih prostorija. U prizemlju su predviđeni punkt za prodaju ulaznica, zdravstvena prostorija i skladište opreme, a ispod tribine nalaze se prostori za redare, tehničke sustave i sanitarni čvorovi za posjetitelje.
| Foto: Grad Slavonski Brod
Foto Grad Slavonski Brod
Medijskim predstavnicima osiguran je poseban ulaz te pristup tzv. mixed zoni, prostoru za kratke izjave nakon utakmica.
| Foto: Grad Slavonski Brod
Foto Grad Slavonski Brod
Projekt izgradnje zapadnog dijela južne tribine vrijedan je 3.183.096,53 eura (s PDV-om), a izvođač radova je tvrtka Gradnja slavonska.
| Foto: Grad Slavonski Brod
Foto Grad Slavonski Brod
Dovršen je i travnjak, čije se uređenje izvodilo u sklopu zasebnog ugovora, neovisno o izgradnji same tribine. Sada se prikuplja dokumentacija potrebna za tehnički pregled i ishođenje uporabne dozvole, što je posljednji korak prije nego što stadion može zaživjeti u punom kapacitetu.
| Foto: Grad Slavonski Brod
Foto Grad Slavonski Brod
Ovim projektom ulažemo u sportsku infrastrukturu našega grada, za sve koji na Stadionu kraj Save treniraju, igraju i navijaju, zaključili su iz Grada.
| Foto: Grad Slavonski Brod
Foto Grad Slavonski Brod
Foto Grad Slavonski Brod
Foto Grad Slavonski Brod
Foto Grad Slavonski Brod
Foto Grad Slavonski Brod
Foto Grad Slavonski Brod
Foto Grad Slavonski Brod
Foto Grad Slavonski Brod
Foto Grad Slavonski Brod