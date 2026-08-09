Obavijesti

Galerija

Komentari 5
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Razočarana lica Livaje i suigrača, Puležani na čelu s Cabellom slavili usred Poljuda

Hajduk i Istra na Poljudu su odigrali utakmicu 2. kola HNL-a. Pukštas je Splićane doveo u vodstvo u 15., a Frederiksen izjednačio u 42. minuti; Livaja je zabio u 84., a u sudačkoj nadoknadi Ahmeti je pogodio za remi
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Split: Hajduk i Istra 1961 sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a.
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
1/74
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Komentari 5

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026