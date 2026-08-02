Obavijesti

Galerija

Komentari 2
ATMOSFERA UTAKMICE

FOTO Razočaranje Hajduka i osmjesi Varaždinaca: Ovako je izgledala ludnica u Varaždinu

VARAŽDIN - HAJDUK 2-1 Varaždinci su nakon poraza od Jabloneca vratili pobjedničkim stazama. U ludnici pred domaćim navijačima poveli su u 53. minuti golom Mladenovskog, 'bili' ih šokirali tri minute nakon, a onda Mamić zabio za konačnih 2-1. Hajdukovi igrači nakon utakmice nisu mogli sakriti razočarenje, a osmjesi su bili na licima igrača u plavim dresovima.
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Varaždin: Utakmica SuperSport HNL 1. kolo, NK Varaždin - HNK Hajduk
Foto Igor Soban/PIXSELL
1/84
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026