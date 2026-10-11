FOTO Real otvorio spektakularni nebeski bar na Bernabeuu! Evo kako izgleda i što se sve nudi

Sky Bar Santiago Bernabéu napokon je otvorio svoja vrata. Nakon godina čekanja, prvo zbog obnove stadiona, a zatim i dugotrajne pravne bitke, krunski dragulj među VIP ložama Real Madrida otvoren je ove subote
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Sky Bar počinje funkcionirati kao VIP loža tijekom utakmica Real Madrida, a dostupan je i za NFL utakmice, ali i dalje će biti daleko od vrhunskog iskustva za koje je osmišljen. Jer izvorni projekt išao je daleko izvan nogometa: vrhunska gastronomija, pića, glazba, noćni klub i prostor za razonodu otvoren čak i na dane kada nema utakmica. Posvećenost transformaciji neba Bernabéua u jedno od najekskluzivnijih mjesta u Madridu
| Foto: Room 1804 Design
Sky Bar počinje funkcionirati kao VIP loža tijekom utakmica Real Madrida, a dostupan je i za NFL utakmice, ali i dalje će biti daleko od vrhunskog iskustva za koje je osmišljen. Jer izvorni projekt išao je daleko izvan nogometa: vrhunska gastronomija, pića, glazba, noćni klub i prostor za razonodu otvoren čak i na dane kada nema utakmica. Posvećenost transformaciji neba Bernabéua u jedno od najekskluzivnijih mjesta u Madridu |
Foto: Room 1804 Design
Sky Bar počinje funkcionirati kao VIP loža tijekom utakmica Real Madrida, a dostupan je i za NFL utakmice, ali i dalje će biti daleko od vrhunskog iskustva za koje je osmišljen. Jer izvorni projekt išao je daleko izvan nogometa: vrhunska gastronomija, pića, glazba, noćni klub i prostor za razonodu otvoren čak i na dane kada nema utakmica. Posvećenost transformaciji neba Bernabéua u jedno od najekskluzivnijih mjesta u Madridu
| Foto: Room 1804 Design
Sky Bar otkriven je kao jedna od glavnih atrakcija obnove Santiago Bernabéua. Smješten na gornjoj etaži stadiona, s pogledom na Paseo de la Castellana, ima otprilike 700 četvornih metara unutarnjeg prostora i dvije spektakularne terase od po 250 četvornih metara.
| Foto: Room 1804 Design
Privilegirani prostor s panoramskim pogledom na teren i kapacitetom za oko 200 gledatelja, predodređen je da postane jedna od najekskluzivnijih VIP loža na svijetu.
| Foto: Room 1804 Design
Projekt je osmislio studio za dizajn interijera Room 1804, dio Professional Groupa. Ideja je bila podijeliti prostor na različite dijelove, s restoranom, velikim središnjim barom, privatnim separeima i noćnim klubom opremljenim najsuvremenijim ekranima i tehnologijom.
| Foto: Room 1804 Design
Početni cilj bio je da bude operativan do proljeća 2024. , što se poklopilo sa završnim fazama izgradnje stadiona. Međutim, to se predviđanje nikada nije ostvarilo. Ono što je trebalo biti veliko otvorenje na kraju se pretvorilo u jednu od najvećih glavobolja za novi Bernabéu.
| Foto: Room 1804 Design
Sukob datira iz 2023. godine , kada je Anastia Gourmet Hostelería dobila ugovor za upravljanje Sky Barom. Ugovorom je propisano upravljanje ovim ekskluzivnim prostorom, ali ubrzo su se pojavili problemi. Kašnjenja u otvaranju, financijski nesuglasice i kršenja ugovora koje su prijavile obje strane na kraju su doveli do sudskog postupka.
| Foto: Room 1804 Design
Problem je na kraju doveo do stečajnog postupka tvrtke Anastia Gourmet Hostelería, koji je u prosincu 2025. proglasio Trgovački sud broj 5 u Madridu. Novo poglavlje u sukobu koji je blokirao rad jednog od najvrjednijih prostora na stadionu.
| Foto: Room 1804 Design
Ishod je uslijedio 14. svibnja 2026. Tog dana, Real Madrid je službeno objavio da je nadležni trgovački sud odobrio sporazum postignut između kluba i stečajnih upravitelja Anastia Gourmet Hostelería. Presuda je okončala postojeće pravne sporove između dviju stranaka i utrla put Real Madridu da ponovno preuzme posjed Sky Bara.
| Foto: Real Madrid
Sada, pet mjeseci nakon tog sporazuma, Sky Bar dočekao je svoje prve goste na utakmici Real Madrid-Villarreal . Ovo je značajno otvaranje za klub, koji konačno svojoj VIP ponudi dodaje jednu od glavnih atrakcija, novi Santiago Bernabéu.
| Foto: Alejandro Martinez Velez
Foto Real Madrid C.F.
Foto Real Madrid
Foto Juan Medina
Foto Real Madrid C.F./Facebook
Foto Josep Serra/National Geographic
Foto Alejandro Martinez Velez
Foto Alejandro Martinez Velez
Foto Alejandro Martinez Velez
Foto Alejandro Martinez Velez
Foto Alejandro Martinez Velez
Foto Alejandro Martinez Velez
Foto Alejandro Martinez Velez
Foto Alejandro Martinez Velez
Foto Alejandro Martinez Velez
Foto Alejandro Martinez Velez
Foto Alejandro Martinez Velez
Foto Alejandro Martinez Velez
Foto Alejandro Martinez Velez
Foto Alejandro Martinez Velez
Foto Alejandro Martinez Velez
Foto Alejandro Martinez Velez
Foto Alejandro Martinez Velez
Foto Alejandro Martinez Velez
Foto Alejandro Martinez Velez
Foto Alejandro Martinez Velez