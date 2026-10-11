FOTO Real otvorio spektakularni nebeski bar na Bernabeuu! Evo kako izgleda i što se sve nudi

Sky Bar počinje funkcionirati kao VIP loža tijekom utakmica Real Madrida, a dostupan je i za NFL utakmice, ali i dalje će biti daleko od vrhunskog iskustva za koje je osmišljen. Jer izvorni projekt išao je daleko izvan nogometa: vrhunska gastronomija, pića, glazba, noćni klub i prostor za razonodu otvoren čak i na dane kada nema utakmica. Posvećenost transformaciji neba Bernabéua u jedno od najekskluzivnijih mjesta u Madridu | Foto: Room 1804 Design