FOTO Rijetko viđene fotografije Dražena Petrovića: 'Košarkaški Mozart' slavio bi 62. rođendan

Legendarni Dražen Petrović obilježio je hrvatsku košarku i ostavio veliki trag u svjetskoj, a danas bi košarkaški Mozart slavio 62. rođendan
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Jedan od najvećih hrvatskih i svjetskih košarkaša svih vremena rođen je 22. listopada 1964. godine u Šibeniku. Na današnji dan slavio bi svoj 62. rođendan, a njegova karijera i tragična smrt u 29. godini ostavile su neizbrisiv trag u povijesti.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Jedan od najvećih hrvatskih i svjetskih košarkaša svih vremena rođen je 22. listopada 1964. godine u Šibeniku. Na današnji dan slavio bi svoj 62. rođendan, a njegova karijera i tragična smrt u 29. godini ostavile su neizbrisiv trag u povijesti. |
Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Jedan od najvećih hrvatskih i svjetskih košarkaša svih vremena rođen je 22. listopada 1964. godine u Šibeniku. Na današnji dan slavio bi svoj 62. rođendan, a njegova karijera i tragična smrt u 29. godini ostavile su neizbrisiv trag u povijesti.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Nakon početaka u rodnom Šibeniku, gdje je već s petnaest godina zaigrao za prvu momčad Šibenke, Petrović je 1984. godine preselio u Cibonu. Tamo se pridružio starijem bratu Aleksandru kako bi stvorili jedan od najboljih bekovskih parova u Europi.
| Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
Već u prvoj sezoni momčad je osvojila naslov prvaka Jugoslavije i domaći kup. Kruna sezone dogodila se u Ateni, gdje je Cibona osvojila svoj prvi Kup europskih prvaka. U finalu su pobijedili madridski Real rezultatom 87-78.
| Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
Tih je godina redovito zabijao četrdeset ili više koševa po utakmici, zbog čega su ga navijači i novinari prozvali košarkaškim Mozartom.
| Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
Cibona je obranila naslov prvaka Europe godinu dana kasnije u Budimpešti. U finalu su svladali snažni Žalgiris kojeg je predvodio legendarni Arvydas Sabonis. Dočeci u Zagrebu bili su nevjerojatni, a desetak tisuća navijača spontano se okupljalo kod dvorane kako bi slavili
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Njegove fantastične predstave uključuju i prvenstvenu utakmicu protiv ljubljanske Olimpije odigranu 5. listopada 1985. godine. Gosti su zbog administrativnih problema s registracijom igrača u Zagreb morali poslati mješovitu momčad sačinjenu od juniora i kadeta. Zagrepčani su slavili rezultatom 158-77, a ta je utakmica zauvijek ušla u anale europske košarke.
| Foto: Josip Bistrovic/HISTORY JB
Petrović je na tom susretu postigao nevjerojatnih 112 koševa, čime je srušio dotadašnji rekord Radivoja Koraća. Njegova statistika bila je nestvarna, jer je pogodio 40/60 šuteva iz igre te impresivnih 10/20 pokušaja za tri poena. Uz to, s linije slobodnih bacanja imao je savršenih 22/22.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Njegov prosjek koševa tijekom četiri godine u zagrebačkom klubu iznosio je impresivnih 37,7 poena u domaćem prvenstvu te 33,8 u europskim natjecanjima. Uz dva Kupa prvaka, donio je klubu i trofej Kupa pobjednika kupova 1987. godine.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Godine 1988. potpisao je četverogodišnji ugovor s Realom vrijedan oko četiri milijuna dolara. Bio je to prvi pravi milijunski ugovor u povijesti europske košarke koji je otvorio vrata novom dobu. Odlaskom iz Zagreba završila je jedna nezaboravna era, a talentirani je Hrvat ubrzo nakon Španjolske krenuo u osvajanje američke NBA lige.
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Petrović je tragično preminuo 7. lipnja 1993. godine u prometnoj nesreći u Njemačkoj u dobi od 28 godina
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
Foto Josip Bistrovic/PIXSELL
*uz korištenje AI-ja
| Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL