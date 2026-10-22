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FOTO Rijetko viđene fotografije Dražena Petrovića: 'Košarkaški Mozart' slavio bi 62. rođendan

Legendarni Dražen Petrović obilježio je hrvatsku košarku i ostavio veliki trag u svjetskoj, a danas bi košarkaški Mozart slavio 62. rođendan
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Dražen Petrović danas bi proslavio 62. rođendan
Jedan od najvećih hrvatskih i svjetskih košarkaša svih vremena rođen je 22. listopada 1964. godine u Šibeniku. Na današnji dan slavio bi svoj 62. rođendan, a njegova karijera i tragična smrt u 29. godini ostavile su neizbrisiv trag u povijesti. | Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
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Jedan od najvećih hrvatskih i svjetskih košarkaša svih vremena rođen je 22. listopada 1964. godine u Šibeniku. Na današnji dan slavio bi svoj 62. rođendan, a njegova karijera i tragična smrt u 29. godini ostavile su neizbrisiv trag u povijesti. | Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL
Komentari 7

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