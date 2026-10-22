FOTO Rijetko viđene fotografije Dražena Petrovića: 'Košarkaški Mozart' slavio bi 62. rođendan

Petrović je na tom susretu postigao nevjerojatnih 112 koševa, čime je srušio dotadašnji rekord Radivoja Koraća. Njegova statistika bila je nestvarna, jer je pogodio 40/60 šuteva iz igre te impresivnih 10/20 pokušaja za tri poena. Uz to, s linije slobodnih bacanja imao je savršenih 22/22. | Foto: Josip Bistrovic/PIXSELL