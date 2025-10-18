Obavijesti

ZANIMLJIVA IZJAVA

FOTO Ronaldo: Georgina želi da više vremena provodimo u krevetu. To ću raditi tek sa 70

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez jedni su od najpoznatijih ljubavnih parova na svijetu. Portugalac i Argentinka upoznali su se u Guccijevoj trgovini, a nakon toga su dobili troje djece, a Ronaldo je rekao da će se i vjenčati
FOTO Ronaldo: Georgina želi da više vremena provodimo u krevetu. To ću raditi tek sa 70
U kolovozu 2025. godine, nakon osam godina veze, Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez službeno su se zaručili. Georgina je vijest podijelila na Instagramu uz fotografiju svog prstena i emotivnu poruku: "Da, u ovom i svim mojim životima." | Foto: Instagram
