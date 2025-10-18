FOTO Ronaldo: Georgina želi da više vremena provodimo u krevetu. To ću raditi tek sa 70

Cristiano Ronaldo i Georgina Rodriguez jedni su od najpoznatijih ljubavnih parova na svijetu. Portugalac i Argentinka upoznali su se u Guccijevoj trgovini, a nakon toga su dobili troje djece, a Ronaldo je rekao da će se i vjenčati
U kolovozu 2025. godine, nakon osam godina veze, Cristiano Ronaldo i Georgina Rodríguez službeno su se zaručili. Georgina je vijest podijelila na Instagramu uz fotografiju svog prstena i emotivnu poruku: "Da, u ovom i svim mojim životima."
Par ima petero djece: Alanu Martinu (njihovu zajedničku kćer), te Cristiano Jr., Evu, Matea i Bellu Esmeraldu (Ronaldovu djecu iz prethodnih veza). Tragičan trenutak u njihovim životima bio je gubitak sina Ángela, koji je preminuo tijekom poroda u travnju 2022. godine. Unatoč toj tragediji, par je ostao snažan i podržava jedno drugo u svim izazovima
Georgina je postala poznata široj javnosti zahvaljujući Netflixovoj seriji "I Am Georgina", koja prikazuje njezin život s Ronaldom i obiteljskim trenucima. Serija je postigla veliki uspjeh, ali Georgina je odlučila ne producirati četvrtu sezonu, iako je prethodne tri bile vrlo gledane
U intervjuu za Vogue Arabia, Ronaldo je izjavio: "Ona mi pomaže u svemu. Moja je prijateljica, ljubav mog života".
