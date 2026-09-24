FOTO Rooney šokirao sve novim izgledom! Operirao se i stesao

Wayne Rooney na premijeri realityja šokirao novim izgledom: vitkiji je, s novim nosom, a otkrio je i pravi razlog operacije te bračne trzavice
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Wayne Rooney pojavio se u utorak navečer na londonskoj premijeri svog novog reality showa s vidljivo promijenjenim izgledom. Bivši nogometaš Manchester Uniteda pokazao je novi nos, znatno vitkiju liniju i svježiji izgled lica, što je izazvalo veliku pažnju javnosti.
| Foto: KGC-102/870
Wayne Rooney pojavio se u utorak navečer na londonskoj premijeri svog novog reality showa s vidljivo promijenjenim izgledom. Bivši nogometaš Manchester Uniteda pokazao je novi nos, znatno vitkiju liniju i svježiji izgled lica, što je izazvalo veliku pažnju javnosti. |
Foto: KGC-102/870
Wayne Rooney pojavio se u utorak navečer na londonskoj premijeri svog novog reality showa s vidljivo promijenjenim izgledom. Bivši nogometaš Manchester Uniteda pokazao je novi nos, znatno vitkiju liniju i svježiji izgled lica, što je izazvalo veliku pažnju javnosti.
| Foto: KGC-102/870
Foto KGC-102/870
Promjena je posebno uočljiva kada se njegove najnovije fotografije s crvenog tepiha usporede s onima snimljenima prije samo tri godine, na kojima je izgledao potpuno drugačije.
| Foto: Profimedia
Foto Profimedia
Foto Profimedia
Wayne je operirao nos još u kolovozu, a mnogi su nagađali da se radi o isključivo estetskom zahvatu kako bi izgledao bolje pred televizijskim kamerama. Međutim, 40-godišnji Englez ubrzo je demantirao te tvrdnje. Njegova supruga Coleen otkrila je da ga je ona godinama nagovarala na operaciju, prvenstveno zbog nesnosnog hrkanja koje više nije mogla trpjeti u spavaćoj sobi.
| Foto: KGC-102/870
Foto KGC-102/870
- Nisam mogao ispuhati zrak kroz jednu stranu nosa i zato sam to konačno morao popraviti - objasnio je Rooney.
| Foto: KGC-320/441
Foto KGC-320/441
Detalje o samom zahvatu podijelio je u svom novom podcastu u kojem redovito gostuje s poznatim youtuberom Markom Goldbridgeom. Otkrio je da je tijekom bogate nogometne karijere čak dvaput slomio nos. Prvi put to se dogodilo tijekom utakmice FA Cupa protiv Preston North Enda prije devet godina. U istoj pobjedi od 3-1 nastradao je i nos njegovog tadašnjeg klupskog suigrača Marouanea Fellainija. Dok je visoki Belgijac zbog ozljede propustio nekoliko sljedećih utakmica, Wayne je nastavio igrati kao da se ništa ozbiljno nije dogodilo.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
- Drugi put sam slomio nos dok sam igrao za DC United. To je bio jako loš udarac, ali stalno sam odgađao operaciju. Zato sam odlučio pričekati da prođe Svjetsko prvenstvo i onda to napokon riješiti - rekao je bivši engleski reprezentativac.
| Foto: Twitter/Screenhot/Pixsell/Press Asocciation
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Ozljeda u Americi dogodila se tri godine nakon prve, tijekom utakmice protiv Colorado Rapidsa koju je njegova momčad na kraju pobijedila 2-1. Bila je to ujedno i prva utakmica u kojoj je zabio gol za svoj novi klub u Washingtonu, a do loma nosne hrskavice došlo je nakon slučajnog sudara glavama sa suparničkim igračem Nikijem Jacksonom. Liječnici su mu morali dugo zaustavljati krvarenje na terenu.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Miranda Cikotic/PIXSELL
- Imao sam sreće što nemam modrice ispod očiju, ali nakon operacije i dalje sam imao dvije plastične cjevčice u nosu. Bilo je prilično neugodno - prisjetio se oporavka.
| Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL
Foto Miranda Cikotic/PIXSELL
Uz novi nos, Rooney je pokazao znatno vitkiju figuru, što je odmah pokrenulo internetske glasine da koristi popularne medicinske injekcije za mršavljenje. Bivši napadač oštro je odbacio takve navode, ističući kako je za njegov brz gubitak kilograma zaslužan isključivo mukotrpan rad i vrlo redovito vježbanje u teretani pod strogim nadzorom.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Miranda Cikotic/PIXSELL
- Vidio sam nedavno da se piše kako uzimam nekakve injekcije. To je stvarno šteta, jer jako naporno radim na treningu kako bih smršavio - izjavio je pred okupljenim novinarima. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: MICHAEL DALDER/REUTERS
Foto Instagram/Ioan Gruffudd
Foto Instagram/Robert Anic/PIXSELL
Foto MOLLY DARLINGTON/REUTERS