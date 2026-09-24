FOTO Rooney šokirao sve novim izgledom! Operirao se i stesao

Ozljeda u Americi dogodila se tri godine nakon prve, tijekom utakmice protiv Colorado Rapidsa koju je njegova momčad na kraju pobijedila 2-1. Bila je to ujedno i prva utakmica u kojoj je zabio gol za svoj novi klub u Washingtonu, a do loma nosne hrskavice došlo je nakon slučajnog sudara glavama sa suparničkim igračem Nikijem Jacksonom. Liječnici su mu morali dugo zaustavljati krvarenje na terenu. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL