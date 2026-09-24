Obavijesti

Galerija

Komentari 4
VRATIO VRIJEME UNATRAG

FOTO Rooney šokirao sve novim izgledom! Operirao se i stesao

Wayne Rooney na premijeri realityja šokirao novim izgledom: vitkiji je, s novim nosom, a otkrio je i pravi razlog operacije te bračne trzavice
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Coleen & Wayne Rooney in London
Wayne Rooney pojavio se u utorak navečer na londonskoj premijeri svog novog reality showa s vidljivo promijenjenim izgledom. Bivši nogometaš Manchester Uniteda pokazao je novi nos, znatno vitkiju liniju i svježiji izgled lica, što je izazvalo veliku pažnju javnosti. | Foto: KGC-102/870
1/24
Wayne Rooney pojavio se u utorak navečer na londonskoj premijeri svog novog reality showa s vidljivo promijenjenim izgledom. Bivši nogometaš Manchester Uniteda pokazao je novi nos, znatno vitkiju liniju i svježiji izgled lica, što je izazvalo veliku pažnju javnosti. | Foto: KGC-102/870
Komentari 4

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026