FOTO Ruska tenisačica je rekla da muškarci moraju zarađivati više. Razvela se, pa našla novog

Anastasija Potapova oduševila je Rusiju kad je 2016. osvojila juniorski Wimbledon. Trenutačno je 45. na WTA ljestvici, ali pažnju izaziva izvan terena. Razvela se od tenisača, a sada je objavila sliku s novim dečkom
Ruska 24-godišnja tenisačica rastala se od kolege tenisača Alexandera Shevchenka prošle godine, a nedavno je iskreno otkrila i što misli o muško-ženskim ulogama u vezi.
Na Instagramu je objavila zagonetnu sliku s muškarcem u staklu, a to bi mogao biti nizozemski tenisač Tallon Griekspoor.
"Prekid se upravo dogodio. Oboje su izgubili u prvom kolu u Londonu i sve im se posložilo. Prolazili su kroz teško profesionalno razdoblje, s ozljedama, i to je utjecalo na njihov odnos - rekao je izvor blizak paru.
U ožujku 2023. podigla je puno "prašine" kada se uoči meča 3. kola Indian Wellsa pojavila u dresu Spartaka iz Moskve. Protumačeno je to kao podrška Rusiji u trenutcima dok je rat s Ukrajinom trajao godinu dana. Kritizirala ju je zbog tog poteza tada vodeća na svijetu Iga Swiatek.
- Iskreno, bila sam iznenađena. Mislila sam da igračica shvaća da ne bi smjela, čak i ako podržava tu momčad, iskazivati svoje stavove u ovakvim vremenima. Pričala sam s WTA i saznala da ovakvih situacija ne smije biti i uvjerili su me da će objasniti svima da ne smiju promovirati Rusiju - govorila je tada Poljakinja o potezu Potapove.
- Ako govorimo o zaista pravom muškarcu, onda mi se čini da pravi muškarac neće dozvoliti da njegova žena zarađuje više od njega. I u početku neće graditi odnos sa ženom koja je jača od njega. Novi trend je 50/50 plaća? Iskreno, ja sam protiv toga. Mi smo djevojke. Ja uopće nisam feministkinja, pričam onako kako jest, to ne krijem - smatra Potapova
Na Instagramu ju prati više od 200.000 ljudi, a u teniskoj karijeri već je zaradila više od četiri milijuna američkih dolara. Osvojila je tri turnira, a 2023. je finale WTA Linza igrala protiv naše Petre Martić.
