FOTO Ruska tenisačica je rekla da muškarci moraju zarađivati više. Razvela se, pa našla novog

Anastasija Potapova oduševila je Rusiju kad je 2016. osvojila juniorski Wimbledon. Trenutačno je 45. na WTA ljestvici, ali pažnju izaziva izvan terena. Razvela se od tenisača, a sada je objavila sliku s novim dečkom
Anastasija Potapova označena je kao velika ruska teniska nada, pogotovo nakon što je osvojila juniorski Wimbledon 2016. Trenutačno je 51. na WTA ljestvici, ali pažnju osim tenisom i atraktivnim izgledom, plijeni i potezima izvan sporta. | Foto: Instagram
