FOTO Sa Španjolskom su osvojili SP, a na odmoru se ljubakali?!

Nakon što su sa Španjolskom osvojili naslov svjetskih prvaka, Ferran Torres i Marcos Llorente slobodne dane provode na Ibizi u društvu prijatelja. Paparazzi su ih snimili na jahti i tijekom kupanja u moru, a posebnu je pozornost privukao trenutak u kojem je Torres u šali primio Llorentea za glavu i poljubio ga u obraz. Upravo je ta fotografija izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama.

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Dok su jedni odmah počeli nagađati da između dvojice nogometaša postoji nešto više od prijateljstva, drugi su istaknuli kako je riječ o sasvim uobičajenom iskazivanju bliskosti među prijateljima u Španjolskoj te upozorili na kulturološke razlike.

Komentari na internetu bili su podijeljeni. Jedni su se šalili kako su Torres i Llorente "najljepši par ljeta" te da djeluju kao zaljubljeni par na odmoru, dok su drugi branili nogometaše, poručujući da nema ništa neobično u tome da heteroseksualni muškarci otvoreno pokazuju prijateljsku bliskost. Pojavili su se i komentari da mnogi, posebno iz američke kulture, pogrešno tumače takvo ponašanje jer nisu navikli na drukčije običaje.

Pojedini pratitelji primijetili su i da je na odmoru, prema svemu sudeći, bila prisutna i supruga Marcosa Llorentea, Patricia Noarbe, budući da su se na fotografijama iz mora mogle uočiti i ženske osobe.

Njegova žena je poznata španjolska fitness influencerica, model i poduzetnica. Na društvenim mrežama dijeli sadržaj vezan uz trening, zdrav način života i putovanja, a ujedno vodi i vlastite poslovne projekte iz područja fitnessa.

Foto: Hannah McKay

Ferran Torres postao je nacionalni heroj nakon što je u finalu SP-a zabio pobjednički gol protiv Argentine, donijevši Španjolskoj drugi naslov svjetskih prvaka. Iza kulisa velikog slavlja odvijala se, međutim, privatna drama. Napadač Barcelone je, kako tvrde španjolski mediji, samo desetak dana prije utakmice karijere prekinuo vezu s influencericom Martinom Hunter i zato su komentari na društvenim mrežama podijeljeni nakon što su vidjeli prijateljski poljubac suigrača koji uživaju u slobodnim danima.