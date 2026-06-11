FOTO Shakira bacila stadion u trans, cijeli svijet je plesao! Evo fotki sa sjajnog otvaranja SP-a

Čudesno je izgledalo otvaranje Svjetskog prvenstva! Shakira je bila glavna zvijezda na stadionu Azteca, otpjevala je svoju pjesmu 'Dai, Dai', a kostimi su bili fenomenalni
Globalna superzvijezda otpjevala je uvodni stih i pokazala svoje plesne pokrete prije nego što joj se pridružio Burna Boy. Njih dvoje su plesali zajedno dok je publika od 80.000 navijača pjevala u isti glas.
| Foto: Kai Pfaffenbach
Globalna superzvijezda otpjevala je uvodni stih i pokazala svoje plesne pokrete prije nego što joj se pridružio Burna Boy. Njih dvoje su plesali zajedno dok je publika od 80.000 navijača pjevala u isti glas. |
Foto: Kai Pfaffenbach
Globalna superzvijezda otpjevala je uvodni stih i pokazala svoje plesne pokrete prije nego što joj se pridružio Burna Boy. Njih dvoje su plesali zajedno dok je publika od 80.000 navijača pjevala u isti glas.
| Foto: Kai Pfaffenbach
Foto Kai Pfaffenbach
Foto Kai Pfaffenbach
Foto Kai Pfaffenbach
Shakira i njezini plesači su savršeno izveli koreografiju dok je Burna Boy izvodio posebne pokrete sa svojom grupom plesača.
| Foto: Eloisa Sanchez
Foto Hannah McKay
Na centru je bio i veliki trofej Svjetskog prvenstva!
| Foto: Kai Pfaffenbach
Foto Eloisa Sanchez
Foto Kai Pfaffenbach
Navijači su bili oduševljeni.
| Foto: Hannah McKay
Foto Kai Pfaffenbach
Foto Eloisa Sanchez
Prvo je na pozornicu stao legendarni rock bend 90-ih Mana, a nakon njih venezuelanski pjevač Danny Ocean. Njih je ispratila Belinda i njezin Los Angeles Azul.
| Foto: Kai Pfaffenbach
Foto Kai Pfaffenbach
Foto Hannah McKay
Foto Kai Pfaffenbach
Boje koje su zasjale na stadionu bile su fenomenalne.
| Foto: Kai Pfaffenbach
Navijači su preplavili stadion Azteca.
| Foto: Hannah McKay
Foto Kai Pfaffenbach
Foto Kai Pfaffenbach
Foto Eloisa Sanchez
Foto Kai Pfaffenbach
Foto Paola Garcia
Foto Eloisa Sanchez
Foto Kai Pfaffenbach
Foto Kai Pfaffenbach
Foto Kai Pfaffenbach
Foto Kai Pfaffenbach
Foto Kai Pfaffenbach
Foto Kai Pfaffenbach
Foto Marian Carrasquero
Foto Quetzalli Nicte-Ha
Foto Kai Pfaffenbach
Foto Hannah McKay
Foto Kai Pfaffenbach
Foto Kai Pfaffenbach
Foto Eloisa Sanchez
Foto Kai Pfaffenbach
Foto Kai Pfaffenbach
Foto Eloisa Sanchez
Foto Eloisa Sanchez
Foto Kai Pfaffenbach