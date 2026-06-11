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FOTO Shakira bacila stadion u trans, cijeli svijet je plesao! Evo fotki sa sjajnog otvaranja SP-a

Čudesno je izgledalo otvaranje Svjetskog prvenstva! Shakira je bila glavna zvijezda na stadionu Azteca, otpjevala je svoju pjesmu 'Dai, Dai', a kostimi su bili fenomenalni
FIFA World Cup 2026 - Group A - Mexico v South Africa
Globalna superzvijezda otpjevala je uvodni stih i pokazala svoje plesne pokrete prije nego što joj se pridružio Burna Boy. Njih dvoje su plesali zajedno dok je publika od 80.000 navijača pjevala u isti glas. | Foto: Kai Pfaffenbach
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Globalna superzvijezda otpjevala je uvodni stih i pokazala svoje plesne pokrete prije nego što joj se pridružio Burna Boy. Njih dvoje su plesali zajedno dok je publika od 80.000 navijača pjevala u isti glas. | Foto: Kai Pfaffenbach
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