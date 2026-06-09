VJEČNI DIZAJN FOTO Sjećate li se prvog dresa Hrvatske? Evo koji igrači su ga nosili na povijesnoj utakmici

Hrvatska nogometna reprezentaciju prvu je utakmicu odigrala 17. listopada 1990. na Maksimiru i pobijedila SAD-a s 2:1 golovima Asanovića i Cvjetkovića. Povijesna utakmica igrala se u vrijeme dok je Hrvatska još bila dio SFRJ, a izborniku Dražanu Jerkoviću odazvala se grupa igrača koji su bježali iz klubova i riskirali karijere da bi nastupili pod hrvatskim stijegom. Na Maksimiru pred 30.000 gledatelja nastupili su Dražen Ladić, Zoran Vulić, Darko Dražić, Drago Čelić, Vlado Kasalo, Saša Peršon, Kujtim Shala, kapetan Zlatko Kranjčar, Ivan 'Tarzan' Cvjetković, Aljoša Asanović, Marko Mlinarić, Tonči Gabrić, Gregor Židan i Mladen Mladenović. Tada je 'debitirao' i hrvatski dres s dizajnom crveno-bijelih kvadratića, autora Miroslava Šuteja.