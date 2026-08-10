FOTO Sjećate se 'trogirske Heidi Klum'? Oplela po Hajdukovim navijačima: 'Zvižduci? Sramota'

Faretta Radić (28) gledala je utakmicu Hajduka i Istre na Poljudu u drugom kolu HNL-a te je ostala zgrožena ponašanjem dijela navijača. Javila se na društvenim mrežama
"Dragi ‘navijači‘ Hajduka, može vas biti sram zbog svih zvižduka upućenih treneru. Zadnju utakmicu bila sam na Poljudu i nisam mogla doći sebi kad sam to čula. Mene je bilo sram umjesto svih vas, takozvanih navijača koji se sjete da Hajduk postoji samo kad njima odgovara. Danas nisam mogla biti na utakmici, a onda čujem da ste opet zviždali. MOŽE VAS BITI SRAM!", započela je Faretta.
| Foto: Instagram
"Dragi ‘navijači‘ Hajduka, može vas biti sram zbog svih zvižduka upućenih treneru. Zadnju utakmicu bila sam na Poljudu i nisam mogla doći sebi kad sam to čula. Mene je bilo sram umjesto svih vas, takozvanih navijača koji se sjete da Hajduk postoji samo kad njima odgovara. Danas nisam mogla biti na utakmici, a onda čujem da ste opet zviždali. MOŽE VAS BITI SRAM!", započela je Faretta. |
Foto: Instagram
"Dragi ‘navijači‘ Hajduka, može vas biti sram zbog svih zvižduka upućenih treneru. Zadnju utakmicu bila sam na Poljudu i nisam mogla doći sebi kad sam to čula. Mene je bilo sram umjesto svih vas, takozvanih navijača koji se sjete da Hajduk postoji samo kad njima odgovara. Danas nisam mogla biti na utakmici, a onda čujem da ste opet zviždali. MOŽE VAS BITI SRAM!", započela je Faretta.
| Foto: Instagram
"Iskreno, draže mi je kad nas je 8-10 tisuća PRAVIH navijača na stadionu nego kad dođu svi ti sezonski ‘navijači‘ koji misle da su popili svu pamet svijeta i daju si za pravo raditi ovakve budalaštine."
| Foto: Instagram
Foto Instagram
"A povici nakon današnje utakmice? Koga tjerate? Sami sebe? Prošla sezona započela je bacanjem baklji prema igračima, a ova sada ovakvim primitivnim ponašanjem prema svima. Kao netko tko istinski voli i prati Hajduk, mogu vam samo reći jedno: ne možete se nazivati navijačima, a istovremeno pljuvati po svemu čim nešto nije po vašem", napisala je.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Ova Trogiranka, koja je pokorila svjetske modne piste i krasila naslovnicu britanskog Voguea, ostala je vjerna svojim korijenima i svom klubu, dokazavši da se iza glamuroznog lica krije strastvena i beskompromisna Dalmatinka.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Priča o Faretti Radić zvuči kao scenarij iz filma. Rođena kao Antonija Radić, bila je odlična učenica Farmaceutske škole u Splitu s jasnim ciljem, postati farmaceutkinja
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
No sudbina je imala drugačije planove. Na blagdan svetog Duje, dok je šetala splitskom Rivom, uočila ju je modna agentica Ana Gojanović, ista ona koja je otkrila i Korinu Longin.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Svjetski mediji prozvali su je "čudom s jednim imenom", a sam Vogue je za nju napisao: "Rijetko je da model ima potpuni paket moćnog hoda, zahtijevajućeg prisustva i ljepote nove razine, a nekako Faretta sve to ima."
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram