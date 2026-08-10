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FOTO Sjećate se 'trogirske Heidi Klum'? Oplela po Hajdukovim navijačima: 'Zvižduci? Sramota'

Faretta Radić (28) gledala je utakmicu Hajduka i Istre na Poljudu u drugom kolu HNL-a te je ostala zgrožena ponašanjem dijela navijača. Javila se na društvenim mrežama
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FOTO Sjećate se 'trogirske Heidi Klum'? Oplela po Hajdukovim navijačima: 'Zvižduci? Sramota'
"Dragi ‘navijači‘ Hajduka, može vas biti sram zbog svih zvižduka upućenih treneru. Zadnju utakmicu bila sam na Poljudu i nisam mogla doći sebi kad sam to čula. Mene je bilo sram umjesto svih vas, takozvanih navijača koji se sjete da Hajduk postoji samo kad njima odgovara. Danas nisam mogla biti na utakmici, a onda čujem da ste opet zviždali. MOŽE VAS BITI SRAM!", započela je Faretta. | Foto: Instagram
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"Dragi ‘navijači‘ Hajduka, može vas biti sram zbog svih zvižduka upućenih treneru. Zadnju utakmicu bila sam na Poljudu i nisam mogla doći sebi kad sam to čula. Mene je bilo sram umjesto svih vas, takozvanih navijača koji se sjete da Hajduk postoji samo kad njima odgovara. Danas nisam mogla biti na utakmici, a onda čujem da ste opet zviždali. MOŽE VAS BITI SRAM!", započela je Faretta. | Foto: Instagram
Komentari 12

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