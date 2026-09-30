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POČASTIO IH SUIGRAČ

FOTO Španjolce su nakon pobjede protiv Hrvatske u svlačionici dočekale vrećice

Piše Zdravko Barišić,
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FOTO Španjolce su nakon pobjede protiv Hrvatske u svlačionici dočekale vrećice
Foto: Screenshoot/
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Televizijske kamere su nakon utakmice snimile ženu koja se zaputila prema španjolskoj svlačionici držeći šest vrećica u rukama. Španjolski mediji otkrili su što se nalazilo u njima

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Nastavlja se idila španjolske nogometne reprezentacija. Svjetski prvak produljio je svoj niz bez poraza na 40 utakmica, a koliko je moćna sila izbornika Luisa de la Fuentea, osjetila je i naša reprezentacija koja je u Sevilli izgubila 4-1 u 2. kolu Lige nacija. Španjolci su nam očitali nogometnu lekciju i još jednom pokazali zašto su svjetska sila broj jedan na svijetu. 

Igra im ima automatizam, igraju atraktivno, lepršavo i svestrano, a glavno oružje im je nevjerojatni Lamine Yamal. Kad je u ovakvoj formi, apsolutno je nezaustavljiv, a s "vatrenima" se poigravao u Sevilli i plesao po vlastitim notama. Zabio je dva gola, jednom asistirao pa nakon sat vremena igre izašao kako bi dobio gromoglasni pljesak krcatog stadiona.

Sevilla: Susret Španjolske i Hrvatske u 2. kolu skupine A3 UEFA Lige nacija
Sevilla: Susret Španjolske i Hrvatske u 2. kolu skupine A3 UEFA Lige nacija | Foto: Sports Press Photo/PIXSELL

Razmijenio je dres s hrvatskim kapetanom Lukom Modrićem i zaputio se u svlačionicu, a tamo su ga dočekali - hamburgeri! Kamere DAZN-a su nakon utakmice snimile ženu koja se zaputila prema svlačionici držeći šest vrećica u rukama. U njima je bila spomenuta hrana, a njome je suigrače počastio Ferran Torres.

Napadač PSG-a odnedavno surađuje s jednim španjolskim lancem burgera koji ga je angažirao za svoju reklamnu kampanju. Pa je on tu suradnju iskoristio kako bi nahranio svoje suigrače nakon utakmice. Hamburgeri su tako završili u španjolskoj svlačionici, a tko zna, možda su njih i zalili nekim napitkom jer itekako su imali razloga za slavlje.

Španjolci za poraz ne znaju od ožujka 2024. godine, kad ih je Kolumbija pobijedila 1-0. Svoj nevjerojatni niz od 40 utakmica bez poraza imat će priliku još malo poboljšati u ovom ciklusu jer ih čekaju još dvije utakmice. Prvo će u subotu ugostiti Češku, a onda 6. listopada gostuju na Poljudu u 4. kolu Lige nacija. Nakon dva kola imaju šest bodova i kako se čini, već u ovom ciklusu mogli bi osigurati prvo mjesto u skupini i plasman u završnicu turnira. 

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