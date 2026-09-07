FOTO Španjolska manekenka bila u vezi s Ronaldom, a udala se za brata Sergija Ramosa

Španjolska manekenka i bivša Miss Španjolske 2002. Vania Millán pažnju javnosti plijeni svojim ljubavnim životom. Još tamo 2004. bila je u vezi s Cristianom Ronaldom, a 2014. udala se za Renéa Ramosa, brata Realove legende Sergija Ramosa
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Veza s Ronaldom kratko je trajala, a Vania je nakon toga nastavila s karijerom u svijetu mode i zabave.
| Foto: Instagram
Veza s Ronaldom kratko je trajala, a Vania je nakon toga nastavila s karijerom u svijetu mode i zabave. |
Foto: Instagram
Veza s Ronaldom kratko je trajala, a Vania je nakon toga nastavila s karijerom u svijetu mode i zabave.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Zanimljivo, s manekenstvom se počela baviti na nagovor prijatelja i to nakon što je bila umorna od studiranja. Okušala se u natjecanjima ljepote i pronašla u tome
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Natjecala se za Miss Španjolske 2002. i pobijedila s 24 godine, što ju je činilo jednom od najstarijih pobjednica.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Nakon novostečene slave natjecala se u reality šou Survivor Spain 2003. i završila peta.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
S Ronaldom je bila kratko 2004., a točno 10 godina nakon udala se za Renea Ramosa, brata od Sergija
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Ipak, dvije godine nakon su se rastali, a ona se ponovno udala 2022. i dobila prvo dijete godinu dana nakon
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram