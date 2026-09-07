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FOTO Španjolska manekenka bila u vezi s Ronaldom, a udala se za brata Sergija Ramosa

Španjolska manekenka i bivša Miss Španjolske 2002. Vania Millán pažnju javnosti plijeni svojim ljubavnim životom. Još tamo 2004. bila je u vezi s Cristianom Ronaldom, a 2014. udala se za Renéa Ramosa, brata Realove legende Sergija Ramosa
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FOTO Španjolska manekenka bila u vezi s Ronaldom, a udala se za brata Sergija Ramosa
Veza s Ronaldom kratko je trajala, a Vania je nakon toga nastavila s karijerom u svijetu mode i zabave. | Foto: Instagram
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Veza s Ronaldom kratko je trajala, a Vania je nakon toga nastavila s karijerom u svijetu mode i zabave. | Foto: Instagram
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