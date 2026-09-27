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'DINAMO VIKEND'

FOTO Spektakl na Maksimiru: Futsal Dinamo izgubio uz šou Boysa, zaigrali su i košarkaši

Futsal Istra Pula pobijedila je Futsal Dinamo preokretom 2-1 na manifestaciji "Dinamo vikend" pod otvorenim nebom stadiona u Maksimiru, prije njih na parketu koji je nekad krasio Ledenu dvoranu Doma sportova zaigrali su i košarkaši Dinama i Zagreba
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FOTO Spektakl na Maksimiru: Futsal Dinamo izgubio uz šou Boysa, zaigrali su i košarkaši
U manifestaciji kojom se Dinamo oprašta od maksimirskog stadiona prije njegova rušenja, ovaj vikend su na parketu donesenom iz Ledene dvorane Doma sportova na otvaranju 1. HMNL zaigrali Futsal Dinamo i Futsal Istra Pula. Gosti su slavili 2-1. | Foto: Josip Mikačić/PIXSELL
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U manifestaciji kojom se Dinamo oprašta od maksimirskog stadiona prije njegova rušenja, ovaj vikend su na parketu donesenom iz Ledene dvorane Doma sportova na otvaranju 1. HMNL zaigrali Futsal Dinamo i Futsal Istra Pula. Gosti su slavili 2-1. | Foto: Josip Mikačić/PIXSELL
Komentari 2

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