FOTO Spektakl na Maksimiru: Futsal Dinamo izgubio uz šou Boysa, zaigrali su i košarkaši

Futsal Istra Pula pobijedila je Futsal Dinamo preokretom 2-1 na manifestaciji "Dinamo vikend" pod otvorenim nebom stadiona u Maksimiru, prije njih na parketu koji je nekad krasio Ledenu dvoranu Doma sportova zaigrali su i košarkaši Dinama i Zagreba
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U manifestaciji kojom se Dinamo oprašta od maksimirskog stadiona prije njegova rušenja, ovaj vikend su na parketu donesenom iz Ledene dvorane Doma sportova na otvaranju 1. HMNL zaigrali Futsal Dinamo i Futsal Istra Pula. Gosti su slavili 2-1.
| Foto: Josip Mikačić/PIXSELL
U manifestaciji kojom se Dinamo oprašta od maksimirskog stadiona prije njegova rušenja, ovaj vikend su na parketu donesenom iz Ledene dvorane Doma sportova na otvaranju 1. HMNL zaigrali Futsal Dinamo i Futsal Istra Pula. Gosti su slavili 2-1. |
Foto: Josip Mikačić/PIXSELL
U manifestaciji kojom se Dinamo oprašta od maksimirskog stadiona prije njegova rušenja, ovaj vikend su na parketu donesenom iz Ledene dvorane Doma sportova na otvaranju 1. HMNL zaigrali Futsal Dinamo i Futsal Istra Pula. Gosti su slavili 2-1.
| Foto: Josip Mikačić/PIXSELL
Foto Josip Mikačić/PIXSELL
Foto Josip Mikačić/PIXSELL
Nekoliko tisuća Bad Blue Boysa navijalo je s južne tribine u nesvakidašnjoj kulisi za futsal, palili su i baklje, no njihovi ljubimci, koje vodi Matija Đulvat, nisu mogli do pobjede.
| Foto: Josip Mikačić/PIXSELL
Foto Josip Mikačić/PIXSELL
Luka Čop doveo je Futsal Dinamo u vodstvo u 18. minuti, a Puljani su okrenuli golovima Žana Janeža u 21. i Kristijana Vasića u 27. minuti.
| Foto: Josip Mikačić/PIXSELL
Foto Josip Mikačić/PIXSELL
Foto Josip Mikačić/PIXSELL
Foto Josip Mikačić/PIXSELL
Foto Josip Mikačić/PIXSELL
Foto Josip Mikačić/PIXSELL
Foto Josip Mikačić/PIXSELL
Foto Josip Mikačić/PIXSELL
Foto Josip Mikačić/PIXSELL
Foto Josip Mikačić/PIXSELL
Foto Josip Mikačić/PIXSELL
Foto Josip Mikačić/PIXSELL
Foto Josip Mikačić/PIXSELL
Foto Josip Mikačić/PIXSELL
Foto Josip Mikačić/PIXSELL
Foto Josip Mikačić/PIXSELL
Foto Josip Mikačić/PIXSELL
Foto Josip Mikačić/PIXSELL
Foto Josip Mikačić/PIXSELL
Foto Josip Mikačić/PIXSELL
Foto Josip Mikačić/PIXSELL
Foto Josip Mikačić/PIXSELL
Uoči futsala, parket na maksimirskom stadionu isprobali su i košarkaši Dinama protiv Zagreba u revijalnoj utakmici.
| Foto: Josip Mikačić/PIXSELL
Foto Josip Mikačić/PIXSELL
Foto Josip Mikačić/PIXSELL
Foto Josip Mikačić/PIXSELL
Foto Josip Mikačić/PIXSELL
Završilo je miroljubivim remijem 94-94.
| Foto: Josip Mikačić/PIXSELL
Foto Josip Mikačić/PIXSELL
Foto Josip Mikačić/PIXSELL
Foto Josip Mikačić/PIXSELL
Foto Josip Mikačić/PIXSELL
Foto Josip Mikačić/PIXSELL
Foto Josip Mikačić/PIXSELL
Foto Josip Mikačić/PIXSELL
Foto Josip Mikačić/PIXSELL
Foto Josip Mikačić/PIXSELL
Foto Josip Mikačić/PIXSELL