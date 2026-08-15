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U ARENI

FOTO SPEKTAKL U ZAGREBU: Evo kakve nevjerojatne vratolomije rade gimnastičarke na EP-u

U Zagrebu se održava Europsko prvenstvo u gimnastici. U zagrebačkoj Areni završeno je finale u dvovisinskom razboju i preskoku u ženskoj konkurenciji. Finala su obilježila spektakularne vratolomije natjecateljica
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Zagreb: Europsko prvenstvo u sportskoj gimnastici, Finale preskoka
Naslove europskih prvakinja u finalima po spravama na Europskom prvenstvu za gimnastičarke u Zagrebu osvojile su Angelina Melnikova na preskoku | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Naslove europskih prvakinja u finalima po spravama na Europskom prvenstvu za gimnastičarke u Zagrebu osvojile su Angelina Melnikova na preskoku | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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