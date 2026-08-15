FOTO SPEKTAKL U ZAGREBU: Evo kakve nevjerojatne vratolomije rade gimnastičarke na EP-u

U Zagrebu se održava Europsko prvenstvo u gimnastici. U zagrebačkoj Areni završeno je finale u dvovisinskom razboju i preskoku u ženskoj konkurenciji. Finala su obilježila spektakularne vratolomije natjecateljica
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Naslove europskih prvakinja u finalima po spravama na Europskom prvenstvu za gimnastičarke u Zagrebu osvojile su Angelina Melnikova na preskoku
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Naslove europskih prvakinja u finalima po spravama na Europskom prvenstvu za gimnastičarke u Zagrebu osvojile su Angelina Melnikova na preskoku |
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Naslove europskih prvakinja u finalima po spravama na Europskom prvenstvu za gimnastičarke u Zagrebu osvojile su Angelina Melnikova na preskoku
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Njemica Helen Kevrić na dvovisinskim ručama, Francuskinja Elena Colas na gredi te Talijanka Manila Esposito na parteru.
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Melnikova (26) je zlatima osvojenima u višeboju i u ekipnoj konkurenciji u četvrtak pridodala i ono na preskoku, a kolekciju medalja je obogatila i broncama na gredi te parteru.
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Ona je prva nastupila na preskoku te je odmah s ocjenom 14.166 zadala nedostižan zadatak za suparnice. Najviše joj se približila braniteljica lanjskog naslova iz Leipziga Njemica Karina Schoenmaier (21) koja je osvojila srebro sa 14.066, dok je broncu kao i lani osvojila Belgijanka Lisa Vaelen (22) sa 13.983.
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U vježbi na dvovisinskim ručama oduševila je 18-godišnja Njemica Helen Kevric koja je do zlata stogla s ocjenom 14.500, dok su srebro i broncu osvojile Talijanke Elisa Iorio (23) sa 14.333 i vrlo mlada Giulia Perotti (16) sa 14.233.
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