FOTO Spektakularno otvorenje 30. Sportskih igara mladih: Donna i Luka donijeli su plamen

Na osječkom Srednjoškolskom igralištu svečano je otvorena jubilarna, 30. sezona Plazma Sportskih igara mladih. Manifestacija je okupila više od 3000 djece i mladih
Otvaranje jubilarne sezone Sportskih igara mladih na popularnoj Srednjiki obilježila je iznimna masovnost. Osijek je ugostio gotovo 3000 mladih natjecatelja koji će snage odmjeriti u košarci, nogometu, šahu, atletici i graničaru.
Predsjednik Sportskih igara mladih, Zdravko Marić, istaknuo je kako je iznenađen dočekom te dodao da takvu masovnost nije vidio u više od 400 gradova u pet zemalja u kojima se projekt provodi.
Državni tajnik u Ministarstvu turizma i sporta, Josip Pavić, naglasio je kako prizor ovolikog broja djece predstavlja sliku iskonskog sporta.
Čast da donesu plamen i otvore Igre pripala je osječkim sportskim zvijezdama, tenisačici Donni Vekić i boksaču Luki Pratljačiću.
Donna Vekić podsjetila je da je i sama bila sudionica Igara još 2004. godine. Poručila je kako je lijepo vidjeti djecu na zraku te da je bitno sudjelovati i biti aktivan zbog zdravlja.
Luka Pratljačić istaknuo je važnost sporta za razvoj mladih, naglasivši da on nije samo fizička aktivnost već i ključan proces socijalizacije.
Zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin istaknuo je kako je Donna Vekić sjajan primjer puta koji počinje na ovakvim manifestacijama. Potvrdio je da Grad Osijek ove godine izdvaja rekordna sredstva za sport te da će nastaviti ulagati u sportsku infrastrukturu.
Uz natjecateljski dio, u Osijeku je organiziran i ekološki program pod nazivom "Zero Waste, budi dio igre - Čuvajmo naš planet", čime su Igre potvrdile svoju ulogu najveće sportsko-amaterske manifestacije za mlade u Europi.
