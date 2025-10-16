FOTO Sportašice kao Viktorijine anđelice. Skinule se za povijest

Iako se često može čuti takva tvrdnja, ne postoje zabilježene izjave u kojima Angel Reese tvrdi da je "bolja od NBA igrača". Ta se priča vjerojatno rodila iz njezinih vrlo samouvjerenih istupa i kritika na račun ogromne razlike u plaćama između WNBA i NBA lige. Reese je javno izjavila kako od svoje WNBA plaće "ne bi mogla živjeti" te da većinu prihoda ostvaruje kroz sponzorske ugovore. | Foto: Instagram