ZABLJESNULE VAN TERENA

FOTO Sportašice kao Viktorijine anđelice. Skinule se za povijest

Angel Reese i Suni Lee su prve sportašice koje su ikada prošetale pistom Victoria's Secreta. Košarkašica je pokazala dva moela s čipkom i prugama, upotpunjena bijelim krilima, a gimnastičarka nešto sportskiji stil
APTOPIX 2025 Victoria's Secret Fashion Show - Show
Angel Reese je zvijezda Chicago Skya i WNBA lige, sa 23 godine postala je jedna od najprepoznatljivijih i najpolarizirajućih figura u svijetu sporta. | Foto: Evan Agostini/Invision/AP
