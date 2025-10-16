FOTO Sportašice kao Viktorijine anđelice. Skinule se za povijest

Angel Reese i Suni Lee su prve sportašice koje su ikada prošetale pistom Victoria's Secreta. Košarkašica je pokazala dva moela s čipkom i prugama, upotpunjena bijelim krilima, a gimnastičarka nešto sportskiji stil
Angel Reese je zvijezda Chicago Skya i WNBA lige, sa 23 godine postala je jedna od najprepoznatljivijih i najpolarizirajućih figura u svijetu sporta.
Angel Reese je zvijezda Chicago Skya i WNBA lige, sa 23 godine postala je jedna od najprepoznatljivijih i najpolarizirajućih figura u svijetu sporta.
Angel Reese je zvijezda Chicago Skya i WNBA lige, sa 23 godine postala je jedna od najprepoznatljivijih i najpolarizirajućih figura u svijetu sporta.
S prosjekom od 23 poena i 15.4 skoka, srušila je NCAA rekord s 34 "double-double" učinka u sezoni. Zbog svog stila – dugih trepavica i uređenih noktiju – dobila je nadimak "Bayou Barbie" i povela LSU Tigerse do njihovog prvog nacionalnog prvenstva u povijesti 2023. godine, pobjedom nad Sveučilištem Iowa.
rivalstvo koje danas definira modernu žensku košarku. U posljednjim trenucima utakmice, Reese je prišla zvijezdi Iowe, Caitlin Clark, i uputila joj gestu "ne vidiš me" (populariziranu od strane hrvača Johna Cene), nakon čega je prstom pokazala na mjesto gdje će stajati šampionski prsten.
Reakcije su bile eksplozivne. Dok su neki mediji i dio javnosti Reese proglasili "bahatom" i "nesportskom", mnogi drugi, uključujući i samu Clark, stali su u njezinu obranu. Ukazali su na dvostruke standarde, budući da je Clark, koja je bjelkinja, koristila istu gestu ranije na turniru i za to bila hvaljena kao "kraljica provokacija"
Rivalstvo se nastavilo i u WNBA ligi, gdje je Clark izabrana kao prvi, a Reese kao sedmi pick drafta 2024. godine. Njihovi susreti ruše rekorde gledanosti, a svaki duel na terenu, svaki oštriji prekršaj, pod medijskim je povećalom. Mnogi ih uspoređuju s legendarnim rivalstvom Magica Johnsona i Larryja Birda, koje je 80-ih godina spasilo i populariziralo NBA ligu.
Kontroverza je pokrenula širu raspravu o rasi, spolu i percepciji agresivnosti u sportu. Analitičari su istaknuli kako se crne sportašice često suočavaju s oštrijim kritikama za iskazivanje strasti i samopouzdanja, što se nerijetko etiketira kao "agresivno" ili "neprimjereno".
Iako se često može čuti takva tvrdnja, ne postoje zabilježene izjave u kojima Angel Reese tvrdi da je "bolja od NBA igrača". Ta se priča vjerojatno rodila iz njezinih vrlo samouvjerenih istupa i kritika na račun ogromne razlike u plaćama između WNBA i NBA lige. Reese je javno izjavila kako od svoje WNBA plaće "ne bi mogla živjeti" te da većinu prihoda ostvaruje kroz sponzorske ugovore.
Tijekom svoje druge sezone u WNBA, Reese je suspendirana zbog javnih kritika upućenih vlastitom timu, Chicago Sky. U intervjuu je dovela u pitanje smjer franšize, izjavivši da se "neće zadovoljiti istim glupostima" i da tim mora dovesti "sjajne igračice" ili će ona razmisliti o odlasku. Kasnije se ispričala suigračicama, tvrdeći da su njezine riječi izvučene iz konteksta.
Krasila je naslovnicu časopisa Vogue, pojavila se u kupaćem izdanju Sports Illustrateda i u glazbenom spotu reperica Latto i Cardi B. Vodi vlastiti podcast "Unapologetically Angel" i osnovala je fondaciju Angel C. Reese koja za cilj ima osnaživanje djevojaka u sportu i obrazovanju
Sunisa "Suni" Lee američka je gimnastička superzvijezda čije ime odjekuje daleko izvan sportskih dvorana. Kao prva Hmong Amerikanka na Olimpijskim igrama, ispisala je povijest ne samo osvajanjem šest olimpijskih medalja, već i nevjerojatnom pričom o ustrajnosti koja je inspirirala milijune.
Njezinu karijeru i život zauvijek je obilježila obiteljska tragedija 2019. godine. Samo nekoliko dana prije nacionalnog prvenstva, John Lee je pao s ljestava i ostao paraliziran od prsa naniže. Unatoč šoku, na očev nagovor, Suni je otišla na natjecanje i osvojila srebro u višeboju, posvetivši uspjeh njemu.
Lee je brzo napredovala kroz gimnastičke rangove. S 14 godina postala je članica juniorske reprezentacije, a već 2019. na svom prvom seniorskom Svjetskom prvenstvu osvojila je tri medalje: ekipno zlato, srebro na parteru i broncu na dvovisinskim ručama.
Vrhunac njezine karijere dogodio se na Olimpijskim igrama u Tokiju 2021. godine. Nakon što se favoritkinja Simone Biles povukla iz većine natjecanja, 18-godišnja Lee preuzela je odgovornost i pod ogromnim pritiskom osvojila zlatnu medalju u višeboju, postavši prva Azijatkinja Amerikanka kojoj je to uspjelo. U Tokiju je osvojila i ekipno srebro te broncu na dvovisinskim ručama.
S ukupno šest olimpijskih medalja, izjednačila se s Aly Raisman kao treća najodlikovanija američka gimnastičarka u povijesti.
U studenom 2021. u Los Angelesu je bila žrtva rasističkog napada. Dok je s prijateljicama azijskog podrijetla čekala prijevoz, napadači su im iz automobila dobacivali uvrede poput "vratite se odakle ste došle" i poprskali je suzavcem.
Najveću bitku vodila je za svoje zdravlje. Početkom 2023. dijagnosticirane su joj dvije neizlječive bolesti bubrega zbog kojih je naglo dobila gotovo 20 kilograma i morala prekinuti sveučilišnu karijeru. Njezin povratak vrhunskoj gimnastici bio je pod velikim upitnikom. Ipak, uz pomoć liječnika i prilagođene terapije, uspjela je staviti bolest u remisiju i kvalificirati se za Igre u Parizu, što je pothvat koji mnogi smatraju čudom.
