FOTO Spreman kao Raketa! Dok razmišlja o ostanku u Hajduku, na plaži pokazao isklesani torzo

Ivan Rakitić (37) je prije godinu dana došao u Hajduk kao najveće ime u povijesti HNL-a. Htio je obradovati već očajni navijački puk koji 20 godina sanja naslov prvaka, činilo se kako će uspjeti zajedno s Gennarom Gattusom i Markom Livajom, ali Splićani su, baš kao i prošle sezone, raspali se u završnici i ostali bez titule.

Legendarni hrvatski nogometaš ima ugovor do kraja lipnja, ali i opciju produljenja na još godinu dana. No, još nije poznato hoće li ostati na Poljudu. Prije dva tjedna Hajduk je pobijedio Rijeku (2-1) u posljednjoj utakmici pred domaćim navijačima u ovoj sezoni, a Raketa je nakon utakmice ostao sjediti na klupi. Pokrio je lice rukama i zaplakao. Mnogi su to shvatili kao njegov oproštaj od nogometa, takve su informacije i procirkulirale dan kasnije, ali Rakitić se potom oglasio i rekao kako još nije odlučio hoće li se umiroviti.

- Budućnost? Vidjet ćemo. Idem se odmoriti, sjest ću sa ženom i djecom pa ćemo odlučiti.

A dok hajdučki puk nestrpljivo čeka njegovu odluku o nastavku karijere, Raketa se od naporne sezone odmara na godišnjem odmoru. Ako je suditi po njegovim objavama na društvenim mrežama, još nije otišao u Sevillu, koja mu je prirasla srcu, već odmara u Hrvatskoj.

Objavio je fotografiju sa svojim psom Dumbom, Vajmarskim ptičarom, kojeg je prije nekoliko mjeseci na društvenim mrežama predstavio kao novog kućnog ljubimca.

U jeku vrućine koja je zahvatila Hrvatsku, oni su osvježenje pronašli u moru. Šetali su se plažom i pozirali, a hrvatski nogometaš pokazao je isklesano tijelo i trbušnjake.

I dalje je u sjajnoj fizičkoj spremi, a bez obzira na 37 godina, pokazao je da i dalje može biti ključna figura u Hajduku. Svi u klubu priželjkuju njegov ostanak, a hoće li doći do nastavka suradnje, doznat ćemo uskoro. Kako god bilo, to će morati biti u sljedećih dvadesetak dana jer tada bi trebale započeti pripreme splitske momčadi za novu sezonu.