FOTO Stadion u Beču njena je modna pista, a lopta modni detalj. Evo tko je ova ljepotica

Kruna njezine dosadašnje karijere dogodila se u siječnju 2024., kada je postala dio povijesnog projekta i jedna od pionirki novoformiranog ženskog tima velikana SK Rapida. U zelenom dresu s brojem pet postala je sinonim za pouzdanost u zadnjoj liniji. Iako primarno igra na poziciji stopera, njezina tehnička potkovanost i izniman pregled igre omogućuju joj da jednako kvalitetno odigra i ulogu središnjeg veznog igrača. | Foto: Instagram