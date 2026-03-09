Obavijesti

ZAVODLJIVA NOGOMETAŠICA

FOTO Stadion u Beču njena je modna pista, a lopta modni detalj. Evo tko je ova ljepotica

U svijetu modernog nogometa rijetki uspijevaju tako skladno spojiti dvije naizgled različite strasti kao Victoria Leitner García. Ova 23-godišnja nogometašica bečkog Rapida nije samo ključna igračica u obrani svog kluba, već i ikona stila s diplomom modnog menadžmenta. | Foto: Instagram
