FOTO Stadion u Beču njena je modna pista, a lopta modni detalj. Evo tko je ova ljepotica

U svijetu modernog nogometa rijetki uspijevaju spojiti dvije naizgled različite strasti kao Victoria Leitner García. Ova 23-godišnja nogometašica bečkog Rapida nije samo nogometašica, već i ikona stila s diplomom modnog menadžmenta
U svijetu modernog nogometa rijetki uspijevaju tako skladno spojiti dvije naizgled različite strasti kao Victoria Leitner García. Ova 23-godišnja nogometašica bečkog Rapida nije samo ključna igračica u obrani svog kluba, već i ikona stila s diplomom modnog menadžmenta.
| Foto: Instagram
U svijetu modernog nogometa rijetki uspijevaju tako skladno spojiti dvije naizgled različite strasti kao Victoria Leitner García. Ova 23-godišnja nogometašica bečkog Rapida nije samo ključna igračica u obrani svog kluba, već i ikona stila s diplomom modnog menadžmenta. |
Foto: Instagram
U svijetu modernog nogometa rijetki uspijevaju tako skladno spojiti dvije naizgled različite strasti kao Victoria Leitner García. Ova 23-godišnja nogometašica bečkog Rapida nije samo ključna igračica u obrani svog kluba, već i ikona stila s diplomom modnog menadžmenta.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Rođena u Beču, ali s dvojnim španjolsko-njemačkim državljanstvom, ona je lice nove generacije sportašica koje redefiniraju što znači biti profesionalac na terenu i izvan njega.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezin je talent bio očit od najranijih dana. S tek 15 godina debitirala je za prvu ekipu First Vienna FC, kluba s bogatom povijesti, gdje je provela ključne formativne godine. Nakon dokazivanja u sezonama 2020./2021. i 2021./2022., njezin potencijal prepoznaje i gradski rival, Austria Wien, za koji je igrala u sezoni 2022./2023.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Kruna njezine dosadašnje karijere dogodila se u siječnju 2024., kada je postala dio povijesnog projekta i jedna od pionirki novoformiranog ženskog tima velikana SK Rapida. U zelenom dresu s brojem pet postala je sinonim za pouzdanost u zadnjoj liniji. Iako primarno igra na poziciji stopera, njezina tehnička potkovanost i izniman pregled igre omogućuju joj da jednako kvalitetno odigra i ulogu središnjeg veznog igrača.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
U javnim istupima redovito naglašava kako joj je bezrezervna podrška obitelji bila vjetar u leđa na putu do profesionalnog sporta. Upravo joj je ta kulturna raznolikost dala jedinstvenu perspektivu i pomogla u oblikovanju identiteta, kako na osobnom, tako i na sportskom planu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Dok na terenu zaustavlja protivničke napade, izvan njega osvaja pratitelje na društvenim mrežama. Njezin Instagram profil, koji je u veljači 2026. prešao brojku od 18.000 pratitelja, savršen je odraz njezine osobnosti.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Tamo vješto balansira između fotografija s utakmica i treninga te stiliziranih modnih izdanja koja pokazuju njezino oko za detalje. Ta strast nije tek hobi; Victoria je studirala modni menadžment, što njezinim objavama daje dodatnu autentičnost.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Svojim primjerom ruši stereotipe o sportašicama i postaje uzor mladim djevojkama, dokazujući da se odlučnost i snaga na terenu mogu savršeno nadopunjavati s elegancijom i kreativnošću u svakodnevnom životu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram