FOTO Suprug 25 godina starije hrvatske glumice čeka Dinamo. Vjenčali su se u tajnosti u Africi

Nigerijac Makuochukwu Noble Goziembah (24), odnosno Mak Noble, s NK Kurilovcem igrat će četvrtfinale Hrvatskog kupa. Javnost ga zna po braku s glumicom Petrom Dugandžić koja je 25 godina starija od njega
Nogometaš Goziembah Makuochukwu (24) i Petra Duganžić (49) upoznali su se u Africi dok je on bio na malonogometnom turniru, a ona na putovanju. Nakon kontakta na daljinu, Petra je otišla u Nigeriju gdje su se vjenčali.
Makov otac je tradicionalni Nigerijac i bio je skeptičan pri upoznavanju Petre, ali par je prebrodio tu prepreku
Hrvatska glumica na Instagramu je promijenila ima u "5ranoble", a promijenila je i prezime u Dugandžić Noble. Zanimljivo, Mak i Petra žive u različitim hrvatskim gradovima zbog profesionalnih obaveza
Mak igra na stoperskoj poziciji, a po dolasku u Hrvatsku prvo je bio u Kurilovcu, potom u Dugopolju, a prošlog ljeta vratio se u Turopolje i priredio senzaciju u Hrvatskom kupu izbacivši Istru 1961 i plasiravši se u četvrtfinale, gdje će igrati protiv Dinama na Maksimiru početkom ožujka.
Hrvatica je priznala kako je dobivala mnogo lijepih, ali i ružnih komentara na društvenim mrežama, a u monokomediji "Nikome ni riječi!" otvoreno je iznijela svoju priču
