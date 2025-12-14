FOTO Suprug 25 godina starije hrvatske glumice čeka Dinamo. Vjenčali su se u tajnosti u Africi

Mak igra na stoperskoj poziciji, a po dolasku u Hrvatsku prvo je bio u Kurilovcu, potom u Dugopolju, a prošlog ljeta vratio se u Turopolje i priredio senzaciju u Hrvatskom kupu izbacivši Istru 1961 i plasiravši se u četvrtfinale, gdje će igrati protiv Dinama na Maksimiru početkom ožujka. | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL