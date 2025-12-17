Obavijesti

NIJE SE SUZDRŽAVALA

FOTO Supruga Barcine zvijezde ljutito oplela po Fifi: 'Sramota! Moj muž valjda igra košarku?'

Supruga Barcelonina Brazilca Raphinhe javno je napala Fifu zbog toga što ga, unatoč nevjerojatnoj sezoni i impresivnoj statistici, nije uvrstila u najbolju jedanaestoricu svijeta za 2025. godinu
Odluka Fife da se u najbolju jedanaestoricu svijeta za 2025. godinu ne uvrsti Barcelonin Brazilac Raphinha izazvala je lavinu reakcija, no najglasnija je bila njegova supruga Natalia Rodrigues. | Foto: Instagram
