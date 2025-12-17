FOTO Supruga Barcine zvijezde ljutito oplela po Fifi: 'Sramota! Moj muž valjda igra košarku?'

Supruga Barcelonina Brazilca Raphinhe javno je napala Fifu zbog toga što ga, unatoč nevjerojatnoj sezoni i impresivnoj statistici, nije uvrstila u najbolju jedanaestoricu svijeta za 2025. godinu
Odluka Fife da se u najbolju jedanaestoricu svijeta za 2025. godinu ne uvrsti Barcelonin Brazilac Raphinha izazvala je lavinu reakcija, no najglasnija je bila njegova supruga Natalia Rodrigues.
| Foto: Instagram
Odluka Fife da se u najbolju jedanaestoricu svijeta za 2025. godinu ne uvrsti Barcelonin Brazilac Raphinha izazvala je lavinu reakcija, no najglasnija je bila njegova supruga Natalia Rodrigues. |
Foto: Instagram
Odluka Fife da se u najbolju jedanaestoricu svijeta za 2025. godinu ne uvrsti Barcelonin Brazilac Raphinha izazvala je lavinu reakcija, no najglasnija je bila njegova supruga Natalia Rodrigues.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nakon što je vidjela popis igrača, na kojem su se našli i Raphinhin suigrač Lamine Yamal te Chelseajev Cole Palmer, Natalia nije mogla sakriti bijes te je na Instagramu pokrenula pravu paljbu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezine objave, iako brzo obrisane, postale su viralne i pokrenule raspravu o Fifinim kriterijima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Raphinha je iza sebe imao sezonu iz snova.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
U pohodu Barcelone na domaću trostruku krunu, brazilsko krilo bilo je jedan od ključnih igrača.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
U 57 utakmica u svim natjecanjima sudjelovao je u čak 60 golova, a statistika kaže da je zabio 34 gola i podijelio 26 asistencija.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Posebno je briljirao u Ligi prvaka, gdje je bio i najbolji strijelac s 13 golova i najbolji asistent natjecanja s osam dodavanja za gol.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Takav učinak donio mu je visoko peto mjesto u utrci za Zlatnu loptu, pa je njegov izostanak s popisa 11 najboljih na svijetu za mnoge bio potpuno neshvatljiv.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
I dok je sam nogometaš svoju frustraciju iskazao objavivši čak 17 Instagram priča u kojima je redom nabrajao svoje uspjehe, trofeje i MVP nagrade, njegova supruga bila je puno izravnija.
| Foto: Instagram
Natalia Rodrigues, poznata kao najvatrenija navijačica svog supruga, oglasila se serijom objava koje su odjeknule nogometnim svijetom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Prvo je kratko napisala: "Više se ni ne skrivaju!".
| Foto: Instagram
Ubrzo je uslijedila druga objava u kojoj je istaknula njegovu statistiku.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
"62 G/A (gola i asistencije)... Ali nije zaslužio biti u XI", napisala je, a zatim je objavila još dvije poruke koje su sažele njezino ogorčenje: "NEPRAVDA!" i sarkastično pitanje koje je postalo naslov brojnih svjetskih medija: "Zar Raphinha igra košarku?!".
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Iako je sve priče kasnije obrisala, snimke zaslona već su se proširile društvenim mrežama, a nogometni fanovi uglavnom su se složili s njom, smatrajući da je brazilskom majstoru nanesena velika nepravda.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Momčad godine, prema izboru više od 20.000 profesionalnih nogometaša, očekivano su predvodili igrači Paris Saint-Germaina, koji je te sezone osvojio sve domaće trofeje i Ligu prvaka.
| Foto: Instagram
Čak šestorica igrača francuskog prvaka našla su se u idealnoj postavi: Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Willian Pacho, Nuno Mendes, Vitinha i Ousmane Dembele.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ostatak momčadi činili su Virgil van Dijk (Liverpool), Cole Palmer (Chelsea), Jude Bellingham (Real Madrid) te Barcelonini dragulji Pedri i Lamine Yamal.
| Foto: Instagram
Upravo je Yamal ispisao povijest kao najmlađi igrač ikad uvršten u FIFPro World XI, sa samo 18 godina.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nagradu za najboljeg igrača godine odnio je Ousmane Dembele, dok je najboljim trenerom proglašen Luis Enrique.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ovo nije prvi put da Natalia Rodrigues javno staje u obranu svog supruga.
| Foto: Instagram
Par, koji se vjenčao 2022. godine i ima jedno dijete, nedavno se našao na meti internetskih trolova nakon što su objavili fotografije s odmora.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Pojedini pratitelji kritizirali su Raphinhin izgled i sugerirali da je Natalia s njim samo zbog novca.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Komentari poput "Što sve novac ne čini" i "Nisam ružan, samo nemam novca" isprovocirali su nogometaša, koji im nije ostao dužan.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
"Vidite li novac na fotografiji? Znate li odakle ja dolazim? Znate li odakle ona dolazi?", odgovorio je Raphinha jednom korisniku, dok je drugome poručio: "Ti bi bio ružan i s novcem."
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Čini se da je frustracija zbog Fifinog izbora samo dodatno motivirala brazilski par.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Dok Natalia bez zadrške brani čast svog supruga na društvenim mrežama, Raphinha je, sudeći po objavama, odlučan na terenu dokazati da mu je mjesto među apsolutnom svjetskom elitom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram