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NIJE SE SUZDRŽAVALA

FOTO Supruga brazilske zvijezde ljutito oplela po Fifi: 'Sramota! Moj muž valjda igra košarku?'

Brazilskoj zvijezdi i igraču Barcelone Raphinhi ovo Svjetsko prvenstvo neće ostati u najljepšem sjećanju, ali supruga Natalia Rodriguez čuva njegova leđa
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FOTO Supruga brazilske zvijezde ljutito oplela po Fifi: 'Sramota! Moj muž valjda igra košarku?'
Nakon ispadanja Brazila protiv Norveške u osmini finala SP-a, njegova supruga poslala mu je emotivnu poruku podrške na društvenim mrežama. Odmah nakon susreta ga je zagrlila i napisala da je svjesna koliko se trudio za trijumf na SP-u. | Foto: Instagram
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Nakon ispadanja Brazila protiv Norveške u osmini finala SP-a, njegova supruga poslala mu je emotivnu poruku podrške na društvenim mrežama. Odmah nakon susreta ga je zagrlila i napisala da je svjesna koliko se trudio za trijumf na SP-u. | Foto: Instagram
Komentari 12

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