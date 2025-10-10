FOTO Susrele se legende 'vatrenih': Mandžukić izgleda bolje nego ikad! Pogledajte ga

Mario Mandžukić (39) legenda je hrvatskog nogometa i sporta. Osim iznimne klupske karijere, Mandžo je s reprezentacijom Hrvatske osvojio srebro na Svjetskom prvenstvu 2018. gdje je bio ponajbolji igrač naše reprezentacije. Sada je došao pružiti podršku našoj U-21 reprezentaciji koju vodi Ivica Olić, a koju čeka kvalifikacijski dvoboj za Euro protiv Ukrajine. Dojam je, Mandžukić se fizički nalazi u odličnoj formi.

Mandžukić je nakon igračke karijere bio član stručnog stožera Zlatka Dalića, ali napustio je tu funkciju. Još je u nogometu, u lipnju ove godine otvorio je teren nazvan po sebi u Slavonskom Bradu.

Borbeni napadač za "vatrene" je nastupio 89 puta i zabio 33 gola. U karijeri je igrao za Dinamo, Bayern, Wolfsburg, Juventus, Atletico...