FOTO Svi gledaju u nju kad trči, a jasno je i zbog čega! Vatrena atletičarka voli biti u Hrvatskoj

Patricia Brunninger, dvadesetogodišnja sprinterica iz Linza, ime je koje sve glasnije odjekuje austrijskom i europskom atletskom scenom
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Patricia Brunninger, dvadesetogodišnja sprinterica iz Linza, ime je koje sve glasnije odjekuje austrijskom i europskom atletskom scenom. Ova mlada sportašica ne privlači pažnju samo iznimnom brzinom i oborenim rekordima, već i karizmom kojom je osvojila desetke tisuća pratitelja na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Patricia Brunninger, dvadesetogodišnja sprinterica iz Linza, ime je koje sve glasnije odjekuje austrijskom i europskom atletskom scenom. Ova mlada sportašica ne privlači pažnju samo iznimnom brzinom i oborenim rekordima, već i karizmom kojom je osvojila desetke tisuća pratitelja na društvenim mrežama. |
Foto: Instagram
Patricia Brunninger, dvadesetogodišnja sprinterica iz Linza, ime je koje sve glasnije odjekuje austrijskom i europskom atletskom scenom. Ova mlada sportašica ne privlači pažnju samo iznimnom brzinom i oborenim rekordima, već i karizmom kojom je osvojila desetke tisuća pratitelja na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Patricia je svoj sportski put započela u rodnom Linzu, pridruživši se atletskom klubu ATSV Linz LA još 2016. godine. Njezin talent brzo je postao očit. S visinom od 1,70 metara i težinom od 58 kilograma, posjeduje idealne fizičke predispozicije za eksplozivnost potrebnu u sprinterskim disciplinama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Već sa samo šesnaest godina dobila je priliku predstavljati Austriju na velikoj pozornici. Godine 2022. natjecala se na Europskom olimpijskom festivalu mladih, gdje je stekla neprocjenjivo iskustvo natječući se protiv najtalentiranijih vršnjakinja s kontinenta. S timom je u mješovitoj štafeti osvojila osmo mjesto, što je bio vrlo važan rani pokazatelj njezina potencijala i sposobnosti da se nosi s pritiskom velikih natjecanja.
| Foto: Instagram
Ljeta redovno provodi na hrvatskoj obali, točnije u Poreču.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Pravi šok za atletsku javnost dogodio se 15. siječnja 2025. u bečkoj dvorani GSG9-Halle. Tamo je, s tek 18 godina, Brunninger istrčala 50 metara za nevjerojatnih 6,47 sekundi, oborivši time čak 53 godine star nacionalni rekord.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Taj rezultat nije bio samo njezin osobni rekord, već je postavio i najbolje vrijeme svih vremena u Austriji u kategorijama do 20 i 23 godine. Bio je to trenutak koji je potvrdio da Patricia nije samo talent, već sportašica sposobna za povijesne domete.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Uspjesi su se nastavili nizati i u drugim dvoranskim disciplinama. U veljači iste godine, na domaćoj stazi u TipsAreni u Linzu, postavila je osobni rekord na 60 metara s vremenom 7,51 sekundu, a krajem siječnja na istom je mjestu istrčala 200 metara za 24,93 sekunde.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Svoju dominaciju u mlađim kategorijama potvrdila je osvajanjem zlata na Austrijskom dvoranskom prvenstvu U20 na 200 metara s vremenom od 24,90 sekundi.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Vrhunac sezone stigao je 23. srpnja 2025., kada je Patricia Brunninger ispisala još jednu stranicu povijesti. Na otvorenom je istrčala 100 metara, kraljevsku atletsku disciplinu, za fantastičnih 11,49 sekundi. Tim je rezultatom srušila austrijski nacionalni U20 rekord (ÖLV U20 rekord) i potvrdila svoj status jedne od najbržih juniorskih sprinterica u povijesti Austrije.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ovaj uspjeh, koji je detaljno zabilježen na njezinom profilu Svjetske atletike, pozicionirao ju je na 593. mjesto na svjetskim rang ljestvicama, što je izvanredan plasman za tako mladu atletičarku.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Paralelno sa sportskim uspjesima, Patricia Brunninger gradi i impresivnu karijeru na društvenim mrežama. Njezin Instagram profil prati više od 190.000 ljudi, što je čini jednom od najpopularnijih austrijskih sportašica mlađe generacije.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram