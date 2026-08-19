FOTO Svi gledaju u nju kad trči, a jasno je i zbog čega! Vatrena atletičarka voli biti u Hrvatskoj

Već sa samo šesnaest godina dobila je priliku predstavljati Austriju na velikoj pozornici. Godine 2022. natjecala se na Europskom olimpijskom festivalu mladih, gdje je stekla neprocjenjivo iskustvo natječući se protiv najtalentiranijih vršnjakinja s kontinenta. S timom je u mješovitoj štafeti osvojila osmo mjesto, što je bio vrlo važan rani pokazatelj njezina potencijala i sposobnosti da se nosi s pritiskom velikih natjecanja. | Foto: Instagram