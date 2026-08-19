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PATRICIA BRUNNINGER

FOTO Svi gledaju u nju kad trči, a jasno je i zbog čega! Vatrena atletičarka voli biti u Hrvatskoj

Patricia Brunninger, dvadesetogodišnja sprinterica iz Linza, ime je koje sve glasnije odjekuje austrijskom i europskom atletskom scenom
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FOTO Svi gledaju u nju kad trči, a jasno je i zbog čega! Vatrena atletičarka voli biti u Hrvatskoj
Patricia Brunninger, dvadesetogodišnja sprinterica iz Linza, ime je koje sve glasnije odjekuje austrijskom i europskom atletskom scenom. Ova mlada sportašica ne privlači pažnju samo iznimnom brzinom i oborenim rekordima, već i karizmom kojom je osvojila desetke tisuća pratitelja na društvenim mrežama. | Foto: Instagram
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Patricia Brunninger, dvadesetogodišnja sprinterica iz Linza, ime je koje sve glasnije odjekuje austrijskom i europskom atletskom scenom. Ova mlada sportašica ne privlači pažnju samo iznimnom brzinom i oborenim rekordima, već i karizmom kojom je osvojila desetke tisuća pratitelja na društvenim mrežama. | Foto: Instagram
Komentari 0

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