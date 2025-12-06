FOTO Svi stadioni SP-a: Evo gdje igraju Hrvati! Od mjesta 'Božje ruke' do čuda od 5,5 milijardi $

Šesnaest stadiona kapaciteta od 30.000 do 87.000. Hrvatska će igrati u Dallasu, Torontu i Phiadelphiji u grupnoj fazi. Najmoderniji stadion SP-a je sagrađen ispod razine tla kako ne bi smetao avionima
Prošećite s nama spektakularnim stadionima domaćinima Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Hrvatska će igrati u Dallasu protiv Engleske (17. lipnja, 22 sata), protiv Paname u Torontu (24. lipnja, 1 ujutro) i protiv Gane u Philadelphiji (27. lipnja, 23 sata).
| Foto: Google Earth, 24sata
Foto: Google Earth, 24sata
| Foto: Google Earth, 24sata
AT&T Stadium (Dallas/Arlington) – Kapacitet 80.000 (proširivo do 100.000); cijena gradnje 1,3 milijarde dolara.
| Foto: Raymond Carlin III/REUTERS
Otvoren 2009., poznat po ogromnom semaforu. Bio je domaćin finala CONCACAF Gold Cupa.
| Foto: Jerome Miron/REUTERS
Zanimljivost: krovište je prozirno i pomično, a Hrvatska je na njemu već igrala i pobijedila Meksiko u ožujku 2018. golom Ivana Rakitića (1-0) u prijateljskoj.
| Foto: Kevin Jairaj/REUTERS
BMO Field (Toronto) – Kapacitet 30.000 (proširivo do 45.000); gradnja 62 milijuna kanadskih dolara (2007.). Dom Toronto FC-a.
| Foto: CHRIS HELGREN
Bio je domaćin finala MLS Cupa. Posebnost: proširenje za SP uključuje privremene tribine.
| Foto: Dan Hamilton/REUTERS
Lincoln Financial Field (Philadelphia) – Kapacitet 69.000; trošak 512 milijuna dolara (2003.).
| Foto: Wikimedia Commons
Dom Philadelphia Eaglesa. Poznat po “Philly Special” akciji u Super Bowlu.
| Foto: Wikimedia Commons
Zanimljivost: stadion koristi solarne panele i vjetroturbine.
| Foto: Wikimedia Commons
Estadio Azteca (Mexico City) – Kapacitet 87.000; izgradnja 1966. za 260 milijuna pesosa.
| Foto: HENRY ROMERO
Legendaran po Maradoninoj “Božjoj ruci” 1986.
| Foto: HENRY ROMERO
Foto CARLOS PEREZ GALLARDO
Bio je domaćin dvaju finala SP-a. Zanimljivost: jedini stadion s tri SP-a.
| Foto: HENRY ROMERO
Foto CARLOS PEREZ GALLARDO
MetLife Stadium (New York/New Jersey) – Kapacitet 82.500; cijena gradnje 1,6 milijardi USD (2010.)
| Foto: MIKE SEGAR
Foto Amanda Perobelli
Dom Giantsa i Jetsa. Bio je domaćin Super Bowla 2014.
| Foto: MIKE SEGAR
Zanimljivost: nije najveći stadion SP-a (to je onaj u glavnom gradu Meksika), ali će ugostiti finale.
| Foto: MIKE SEGAR
Estadio BBVA (Monterrey) – Kapacitet 53.000; trošak gradnje 200 milijuna USD (2015.).
| Foto: DANIEL BECERRIL
Dom Monterreya. Poznat po panoramskom pogledu na planinu Cerro de la Silla. Zanimljivost: stadion ima ekološki sustav za recikliranje kišnice.
| Foto: DANIEL BECERRIL
Estadio Akron (Guadalajara) – Kapacitet 48.000; trošak gradnje 200 milijuna USD (2010.).
| Foto: DANIEL BECERRIL
Dom Chivasa. Poznat po modernom dizajnu nalik vulkanu.
| Foto: HENRY ROMERO/REUTERS
Zanimljivost: stadion ima travnjak koji se može izvući van radi sunca.
| Foto: DANIEL BECERRIL/REUTERS
Hard Rock Stadium (Miami) – Kapacitet 65.000; gradnja 1987. za 115 milijuna dolara, višestruko renoviran. Dom Miami Dolphinsa.
| Foto: Shannon Stapleton
Bio je domaćin šest Super Bowlova. Zanimljivost: kompleks ima i teniske terene za Miami Open.
| Foto: Nathan Ray Seebeck/REUTERS
Gillette Stadium (Boston/Foxborough) – Kapacitet 65.000; trošak gradnje 325 milijuna dolara (2002.).
| Foto: BRIAN SNYDER
Dom New England Patriotsa i Revolutiona. Legendaran po snježnoj “Tuck Rule” utakmici.
| Foto: BRIAN SNYDER
Zanimljivost: stadion ima vlastiti trgovački kompleks “Patriot Place”.
| Foto: BRIAN SNYDER
SoFi Stadium (Los Angeles/Inglewood) – Kapacitet 70.000 (do 100.000); trošak čak 5,5 milijardi dolara!
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/ Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
Otvoren 2020., ultramoderna arena. Bio je domaćin Super Bowla 2022.
| Foto: Jayne Kamin-Oncea/REUTERS
Posebnost: stadion se nalazi ispod razine tla zbog blizine aerodroma.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/ Doug Peters/PRESS ASSOCIATION
BC Place (Vancouver) – Kapacitet 54.500; trošak gradnje 126 milijuna kanadskih dolara (1983.), renovacija 563 milijuna CAD (2011.). Bio je domaćin ZOI-ja 2010.
| Foto: JENNIFER GAUTHIER
Poznat po napuhavajućem krovu koji je kasnije zamijenjen pomičnim. Zanimljivost: stadion ima LED fasadu koja mijenja boje.
| Foto: ETHAN CAIRNS/PRESS ASSOCIATION
Mercedes-Benz Stadium (Atlanta) – Kapacitet oko 71.000; izgradnja je koštala 1,6 milijardi dolara.
| Foto: Sven Hoppe/DPA
Otvoren 2017., poznat po pomičnom krovu u obliku lepeze. Bio je domaćin Super Bowla 2019.
| Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Posebnost: golemi kružni video ekran od 360°.
| Foto: Dale Zanine/REUTERS
Arrowhead Stadium (Kansas City) – Kapacitet 76.000; izgradnja 1972. za 43 milijuna dolara, renoviran 2010.
| Foto: Denny Medley/REUTERS
Dom Kansas City Chiefsa. Rekorder po najglasnijem navijanju u NFL-u, čak 142,2 decibela. To je glasnije i od aviona pri uzlijetanju iz neposredne blizine (115 decibela).
| Foto: Jay Biggerstaff/REUTERS
Zanimljivost: stadion je dio kompleksa s bejzbolskom arenom.
| Foto: Denny Medley/REUTERS
NRG Stadium (Houston) – Kapacitet 72.000; trošak gradnje 352 milijuna dolara (2002.).
| Foto: Thomas Shea/REUTERS
Prvi stadion s pomičnim krovom u NFL-u. Bio je domaćin Super Bowla 2004. i 2017.
| Foto: Troy Taormina/REUTERS
Posebnost: kompleks uključuje i rodeo arenu.
| Foto: Thomas Shea/REUTERS
Levi’s Stadium (San Francisco/Santa Clara) – Kapacitet 68.500; gradnja 1,3 milijarde dolara (2014.).
| Foto: Wikimedia Commons
Dom San Francisco 49ersa. Bio je domaćin Super Bowla 2016.
| Foto: Wikimedia Commons
Posebnost: ekološki dizajn s recikliranjem vode.
| Foto: Wikimedia Commons
Lumen Field (Seattle) – Kapacitet 68.000; trošak 430 milijuna dolara (2002.).
| Foto: Steven Bisig/REUTERS
Dom Seattle Seahawksa i Soundersa. Poznat po glasnim navijačima za koje govore da su 12. igrač domaće momčadi.
| Foto: AGUSTIN MARCARIAN/REUTERS
Zanimljivost: stadion ima pogled na planinu Rainier.
| Foto: Steven Bisig/REUTERS