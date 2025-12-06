Obavijesti

FOTO Svi stadioni SP-a: Evo gdje igraju Hrvati! Od mjesta 'Božje ruke' do čuda od 5,5 milijardi $

Šesnaest stadiona kapaciteta od 30.000 do 87.000. Hrvatska će igrati u Dallasu, Torontu i Phiadelphiji u grupnoj fazi. Najmoderniji stadion SP-a je sagrađen ispod razine tla kako ne bi smetao avionima
Prošećite s nama spektakularnim stadionima domaćinima Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. Hrvatska će igrati u Dallasu protiv Engleske (17. lipnja, 22 sata), protiv Paname u Torontu (24. lipnja, 1 ujutro) i protiv Gane u Philadelphiji (27. lipnja, 23 sata). | Foto: Google Earth, 24sata
