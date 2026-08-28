FOTO Svjetski prvak ostaje bez strpljenja. Ne trenira s klubom, traži transfer, a ljubi profesoricu

María Emilia Ferrero, djevojka iz djetinjstva i Juliánova najveća podrška, osvojila je srce zvijezde Atletica. Dok Barcelona i Atlético vode rat, njihova ljubav i sin Amadeo ostaju čvrsti
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Argentinski napadač Julián Álvarez, poznat pod nadimkom "La Araña" (Pauk) zbog načina na koji plete mreže oko suparničkih obrana, ali i zbog karakteristične proslave gola kojom imitira Spider-Mana, ovog je ljeta u središtu pozornosti.
| Foto: Instagram
Argentinski napadač Julián Álvarez, poznat pod nadimkom "La Araña" (Pauk) zbog načina na koji plete mreže oko suparničkih obrana, ali i zbog karakteristične proslave gola kojom imitira Spider-Mana, ovog je ljeta u središtu pozornosti. |
Foto: Instagram
Argentinski napadač Julián Álvarez, poznat pod nadimkom "La Araña" (Pauk) zbog načina na koji plete mreže oko suparničkih obrana, ali i zbog karakteristične proslave gola kojom imitira Spider-Mana, ovog je ljeta u središtu pozornosti.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto instagram
Naime, Alvarez inzistira na transferu u Barcelonu, ističe da mu je to san, a njegov klub, Atletico Madrid, spreman ga je prodati. Bilo gdje, osim u redove katalonskog velikana.
| Foto: NACHO DOCE/REUTERS - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA
Inače, Alvarez je u vezi s Emilijom Ferrero (26), koja je rođena 12. lipnja 2000. godine u Calchínu, istom argentinskom selu kao i Julian.
| Foto: Instagram
Priča o Juliánu i Maríji Emiliji započinje u Calchínu, malenom mjestu u argentinskoj provinciji Córdoba, gdje su oboje odrasli. Njihova povezanost nije plod glamuroznog svijeta profesionalnog nogometa, već prijateljstva iz školskih klupa.
| Foto: Instagram
Álvarez je u dokumentarcu koji je objavio njegov bivši klub Manchester City u ožujku 2024. godine s nostalgijom govorio o njihovim počecima.
| Foto: Instagram
Ferrero je po zanimanju profesorica tjelesnog odgoja, a aktivna je i kao influencerica na društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
"Njezin otac je od tamo, kao i njezin djed. Posjećivala je djeda u našem gradu. Dijelili smo istu grupu prijatelja i zajedno sudjelovali u istim aktivnostima. Bili smo djeca, ali puno smo razgovarali. Onda sam ja odrastao i otišao u Buenos Aires," ispričao je Álvarez.
| Foto: Instagram
Dok je on gradio svoj put prema vrhu argentinskog nogometa, María Emilia ostala je u Córdobi kako bi se posvetila obrazovanju.
| Foto: Instagram
Iako su im se putevi privremeno razišli, sudbina ih je ponovno spojila oko 2020. godine.
| Foto: Instagram
Prema nekim izvorima, par je i ranije bio u vezi, no nakon prekida odlučili su svojoj ljubavi dati drugu priliku.
| Foto: Instagram
Ranije se bavila i hokejem na travi.
| Foto: Instagram
Ta se odluka pokazala ispravnom. Svoj su odnos javno potvrdili 2022. godine, nakon što je Álvarez potpisao za Manchester City, a María Emilia donijela je veliku životnu odluku: spakirala je kofere i preselila se s njim u Ujedinjeno Kraljevstvo kako bi mu bila podrška u novom poglavlju karijere.
| Foto: Instagram
Svoju predanost jednom je prilikom sažela u emotivnoj objavi na Instagramu: "Pratit ću te kamo god me zatražiš. Bodrit ću te do kraja života".
| Foto: Instagram
Njezina stručnost i ljubav prema sportu nisu promakle ni samom Juliánu.
| Foto: Instagram
U spomenutom dokumentarcu, nakon što je Emilia potvrdila da je nedavno diplomirala, Álvarez se našalio...
| Foto: Instagram
"Da, sve je povezano, imam svoju osobnu trenericu. Hvala Bogu da voli gledati nogomet. Provodimo puno vremena na kauču gledajući utakmice. Zapravo, ponekad zaboravim da se igra neka važna utakmica, a ona me podsjeti: 'Igra važna momčad', jer ja nisam o tome razmišljao.
| Foto: Instagram
Osim što je profesorica, María Emilia se na svom Instagram profilu, gdje je prati više od 790.000 ljudi, predstavlja i kao digitalna kreatorica.
| Foto: Instagram
Svojim pratiteljima redovito dijeli trenutke iz privatnog života, s putovanja i, naravno, s nogometnih stadiona gdje vjerno bodri svog partnera.
| Foto: Instagram
Njihova ljubav okrunjena je u siječnju 2026. godine, kada su postali roditelji dječaka Amadea.
| Foto: Instagram
Sin je rođen u Španjolskoj, nedugo nakon što je Álvarez krajem 2024. prešao iz Manchester Cityja u redove Atlético Madrida.
| Foto: Instagram
Tijekom ljeta 2026. godine, Julián Álvarez postao je glavna tema transfer sage u koju su bili uključeni njegov tadašnji klub Atlético Madrid i Barcelona.
| Foto: Instagram
Katalonski div očajnički je tražio zamjenu za Roberta Lewandowskog, koji je napustio Camp Nou, a Álvarez je bio na vrhu njihove liste želja.
| Foto: Instagram
Predsjednik Barcelone, Joan Laporta, potvrdio je interes i izjavio da je klub poslao ponudu vrijednu preko 100 milijuna eura, dodavši kako se čini da i sam igrač želi preseliti u Barçu.
| Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION
Álvarez je i sam dolio ulje na vatru izjavom kako bi "transfer bio najbolji za sve strane" te da "želi ispuniti svoj san", za koji su upućeni izvori tvrdili da je upravo igranje za Barcelonu.
| Foto: Instagram
Činilo se da je posao blizu realizacije, no tada je uslijedio žestok i beskompromisan odgovor iz Madrida.
| Foto: Instagram
Uprava Atlético Madrida ne samo da je odbila ponudu, već je i pokrenula pravi medijski rat protiv rivala iz La Lige.
| Foto: Instagram
Optužili su Barcelonu za neetično ponašanje i vrbovanje igrača iza njihovih leđa, zbog čega su ih prijavili Fifi i Španjolskom nogometnom savezu (RFEF).
| Foto: Instagram
Izvršni direktor Atlética, Miguel Ángel Gil Marín, bio je neuobičajeno otvoren i oštar u svojim izjavama.
| Foto: Instagram
"Ljuti smo jer odbacujemo laž, nedostatak etike, transparentnosti i profesionalizma. Inzistiram na tome da ni pod kojim uvjetima nećemo pregovarati s Barcelonom. Ja sam izvršni direktor, imam podršku svih koji rade sa mnom, dioničara i direktora," rekao je i dodao...
| Foto: Instagram
"Jedina sigurna i čvrsta odluka jest da nećemo pregovarati s Barcelonom. U nogometu sam preko 30 godina. Moja riječ je jedna od rijetkih stvari koje imam. On neće prijeći u Barcelonu, s apsolutnom sigurnošću," poručio je Gil Marín.
| Foto: Instagram
Ova saga najteže je pala samom Juliánu Álvarezu.
| Foto: Instagram
Na utakmici protiv Villarreala na stadionu Metropolitano doživio je da mu zvižde vlastiti navijači kada je ulazio u igru kao zamjena.
| Foto: Instagram
U danima koji su uslijedili, propustio je dva treninga zaredom, službeno zbog bolesti, no mnogi su to protumačili kao znak nezadovoljstva. Gil Marín je priznao da se igrač nalazi u teškoj situaciji.
| Foto: Instagram
"Álvarez se uopće ne osjeća dobro. Ljudi su ga obmanuli i zbunili. Žao mi je jer ga poznajem i znam da je sjajna osoba i veliki profesionalac. Zbunjen je. Trenutno se nalazi u vrlo teškoj situaciji, i osobno i profesionalno," rekao je čelnik Atlética.
| Foto: Instagram
Iako su se za njegove usluge zanimali i drugi velikani poput Arsenala, PSG-a i Real Madrida, rat između Atlética i Barcelone zasjenio je sve druge opcije.
| Foto: Instagram
S približavanjem kraja prijelaznog roka, postalo je jasno da će Álvarez, barem za sada, ostati u Madridu, kao talac principa i narušenih odnosa dvaju španjolskih klubova.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto ALBERT GEA/REUTERS
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
(*uz korištenje AI-ja)
| Foto: instagram