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BURNO LJETO NAPADAČA

FOTO Svjetski prvak ostaje bez strpljenja. Ne trenira s klubom, traži transfer, a ljubi profesoricu

María Emilia Ferrero, djevojka iz djetinjstva i Juliánova najveća podrška, osvojila je srce zvijezde Atletica. Dok Barcelona i Atlético vode rat, njihova ljubav i sin Amadeo ostaju čvrsti
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FOTO Svjetski prvak ostaje bez strpljenja. Ne trenira s klubom, traži transfer, a ljubi profesoricu
Argentinski napadač Julián Álvarez, poznat pod nadimkom "La Araña" (Pauk) zbog načina na koji plete mreže oko suparničkih obrana, ali i zbog karakteristične proslave gola kojom imitira Spider-Mana, ovog je ljeta u središtu pozornosti. | Foto: Instagram
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Argentinski napadač Julián Álvarez, poznat pod nadimkom "La Araña" (Pauk) zbog načina na koji plete mreže oko suparničkih obrana, ali i zbog karakteristične proslave gola kojom imitira Spider-Mana, ovog je ljeta u središtu pozornosti. | Foto: Instagram
Komentari 10

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