FOTO 'Težak' život djevojke asa Chelseaja. Lutala je šumom pa objašnjenjem šokirala mnoge

Kada je Chavarria konačno i službeno stavio svoj potpis na bogati ugovor s engleskim velikanom, presretna Paula je na svojim profilima ponosno objavila jednu izrazito emotivnu fotografiju sa samog čina potpisivanja. Tom je posebnom prilikom javno i vrlo otvoreno izrazila ogroman ponos na njegov veliki uspjeh te nevjerojatan trud koji je uložio kako bi od skromnog španjolskog drugoligaša na kraju došao do jednog od najvećih nogometnih klubova na svijetu pod stručnim vodstvom trenera kao što je Xabi Alonso. | Foto: Instagram