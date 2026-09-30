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NEOBIČAN SUSRET

FOTO 'Težak' život djevojke asa Chelseaja. Lutala je šumom pa objašnjenjem šokirala mnoge

Pawgli, djevojka Chelseajeva Pepa Chavarríje, doživjela je neobičan susret u Londonu. Put do salona za nokte, koji je trebao trajati oko 50 minuta, produžio se na sat i pol jer joj je vjeverica blokirala prolaz
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FOTO 'Težak' život djevojke asa Chelseaja. Lutala je šumom pa objašnjenjem šokirala mnoge
Španjolski nogometaš Pep Chavarria nedavno je postao novi igrač londonskog Chelseaja u transferu vrijednom oko devetnaest milijuna eura. Iako bi dolazak na Stamford Bridge trebao biti apsolutni vrhunac njegove karijere, medijsku pozornost u engleskoj prijestolnici snažno je privukla njegova djevojka koja se krije iza pseudonima Pawgli. | Foto: Instagram
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Španjolski nogometaš Pep Chavarria nedavno je postao novi igrač londonskog Chelseaja u transferu vrijednom oko devetnaest milijuna eura. Iako bi dolazak na Stamford Bridge trebao biti apsolutni vrhunac njegove karijere, medijsku pozornost u engleskoj prijestolnici snažno je privukla njegova djevojka koja se krije iza pseudonima Pawgli. | Foto: Instagram
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