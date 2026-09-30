FOTO 'Težak' život djevojke asa Chelseaja. Lutala je šumom pa objašnjenjem šokirala mnoge

Pawgli, djevojka Chelseajeva Pepa Chavarríje, doživjela je neobičan susret u Londonu. Put do salona za nokte, koji je trebao trajati oko 50 minuta, produžio se na sat i pol jer joj je vjeverica blokirala prolaz
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Španjolski nogometaš Pep Chavarria nedavno je postao novi igrač londonskog Chelseaja u transferu vrijednom oko devetnaest milijuna eura. Iako bi dolazak na Stamford Bridge trebao biti apsolutni vrhunac njegove karijere, medijsku pozornost u engleskoj prijestolnici snažno je privukla njegova djevojka koja se krije iza pseudonima Pawgli.
| Foto: Instagram
Španjolski nogometaš Pep Chavarria nedavno je postao novi igrač londonskog Chelseaja u transferu vrijednom oko devetnaest milijuna eura. Iako bi dolazak na Stamford Bridge trebao biti apsolutni vrhunac njegove karijere, medijsku pozornost u engleskoj prijestolnici snažno je privukla njegova djevojka koja se krije iza pseudonima Pawgli. |
Foto: Instagram
Španjolski nogometaš Pep Chavarria nedavno je postao novi igrač londonskog Chelseaja u transferu vrijednom oko devetnaest milijuna eura. Iako bi dolazak na Stamford Bridge trebao biti apsolutni vrhunac njegove karijere, medijsku pozornost u engleskoj prijestolnici snažno je privukla njegova djevojka koja se krije iza pseudonima Pawgli.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Španjolska influencerica, koju na društvenim mrežama milijuni obožavatelja znaju isključivo pod nadimkom Pawgli, svoj je dolazak u Englesku obilježila pomalo bizarnom anegdotom iz šetnje nepoznatim gradom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezini prvi dani u nepoznatom Londonu ipak nisu prošli baš onako glamurozno i savršeno kako je Paula to vjerojatno prvotno zamišljala. Dok su Chavarria i ona strpljivo čekali da im nova londonska kuća napokon postane useljiva zaljubljeni par privremeno i pomalo nestrpljivo boravio je u jednom londonskom hotelu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Jedno naizgled sasvim obično i dosadno poslijepodne brzo se pretvorilo u pravu malu komediju kada je Paula samostalno odlučila prošetati do obližnjeg salona za nokte. Prema njezinom strogom planu, ta je šetnja trebala trajati točno pedeset minuta, no neplanirano se pretvorila u pravu malu iscrpljujuću avanturu isključivo zbog jednog susreta s engleskom faunom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nakon otprilike četrdeset i pet minuta brzog hoda, njezina ju je neobična ruta odvela na usku šumsku stazu koja je sa svih strana bila okružena predivnim jezerima. Tu je stazu ona sama u svom kasnijem videu slikovito usporedila s pomalo jezivim krajolikom iz poznate dječje bajke o Ivici i Marici.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Sasvim iznenada, točno nasred te uske staze pojavila se jedna vjeverica koja joj je drsko zapriječila put. Prema jasnim Paulinim riječima, ta je mala dlakava životinja dugo zurila ravno u nju i pritom nije pokazivala ama baš nikakvu namjeru da se dobrovoljno pomakne.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Potpuno prestravljena i ne znajući uopće kako bi trebala ispravno reagirati u ovoj vrlo neobičnoj situaciji, nervozna Pawgli je brzo izvukla svoj pametni telefon i odmah otvorila aplikaciju ChatGPT. Modernu umjetnu inteligenciju tada je ozbiljno upitala napadaju li sitne vjeverice nedužne ljude.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Kada joj je popularni chatbot hladno odgovorio potvrdno, usput je strogo upozorivši da je svakako puno bolje strpljivo pričekati da se divlja životinja sama udalji, uplašena influencerica se oprezno povukla nekoliko koraka unatrag.
Čekala je tamo više od deset minuta, no ta iznimno tvrdoglava londonska vjeverica uporno je odbijala napustiti svoju čvrstu poziciju na šumskoj stazi.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Kada joj je popularni chatbot hladno odgovorio potvrdno, usput je strogo upozorivši da je svakako puno bolje strpljivo pričekati da se divlja životinja sama udalji, uplašena influencerica se oprezno povukla nekoliko koraka unatrag.
Čekala je tamo više od deset minuta, no ta iznimno tvrdoglava londonska vjeverica uporno je odbijala napustiti svoju čvrstu poziciju na šumskoj stazi.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Potpuno izgubivši svako strpljenje, ali i ono malo preostale hrabrosti, Paula je konačno odlučila odustati od te rute, okrenula se na peti i nesigurno krenula tražiti neki potpuno novi, alternativni put prema svom salonu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Zbog ovog iznimno neočekivanog i dugog zaobilaska, njezina je šetnja umjesto onih planiranih pedeset minuta na kraju trajala punih sat i pol. Cijelu je tu dramatičnu situaciju nedugo zatim detaljno prepričala u videu u trajanju od devedeset sekundi, koji je odmah postao apsolutni hit na brojnim društvenim mrežama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ona već godinama gradi vrlo uspješnu karijeru u svijetu društvenih mreža, gdje se prvenstveno fokusira na modu, ljepotu i luksuzni životni stil. Njezin neobičan nadimak Pawgli navodno potječe još iz ranog djetinjstva, a usko je povezan i inspiriran Mowglijem, iznimno slavnim likom iz poznate Knjige o džungli. Na svojim brojnim profilima svakodnevno objavljuje raznolike materijale s atraktivnih egzotičnih putovanja, a njezina baza vjernih obožavatelja neprestano raste iz dana u dan.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Trenutačno se tako može pohvaliti s više od milijun pratitelja na TikToku i preko dvjesto tisuća na Instagramu. Njezina zavidna popularnost u digitalnom svijetu uvelike nadmašuje onu koju na istim tim platformama danas uživa njezin sportski uspješniji partner.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Kada je napokon postalo potpuno jasno da će Chavarria zasigurno napustiti Rayo Vallecano i potpisati dugogodišnji ugovor s Chelseajem kao izravna zamjena za sunarodnjaka Marca Cucurellu, Pawgli se neočekivano našla pred jednom izuzetno teškom životnom odlukom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ova zanimljiva ljubavna priča između vrlo uspješnog španjolskog lijevog beka i iznimno atraktivne influencerice započela je prije nešto manje od godinu dana. Mladi par uživa u sretnoj vezi još od studenog prošle godine, a šira španjolska javnost saznala je za njihovu strastvenu romansu tek kada su slučajno snimljeni tijekom jednog opuštenog zajedničkog putovanja u mađarsku prijestolnicu Budimpeštu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Od tog presudnog trenutka Pawgli na svojim mrežama prilično redovito dijeli razne intimne trenutke iz njihovog zajedničkog privatnog života, rado pokazujući svim svojim pratiteljima koliko zapravo uživaju u slobodnom vremenu, bilo da se konkretno radi o sunčanim odmorima na dalekim Filipinima ili pak raskošnim plovidbama skupocjenim jahtama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Kada je Chavarria konačno i službeno stavio svoj potpis na bogati ugovor s engleskim velikanom, presretna Paula je na svojim profilima ponosno objavila jednu izrazito emotivnu fotografiju sa samog čina potpisivanja. Tom je posebnom prilikom javno i vrlo otvoreno izrazila ogroman ponos na njegov veliki uspjeh te nevjerojatan trud koji je uložio kako bi od skromnog španjolskog drugoligaša na kraju došao do jednog od najvećih nogometnih klubova na svijetu pod stručnim vodstvom trenera kao što je Xabi Alonso.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Rekla sam ti da će te život bogato nagraditi za apsolutno sav tvoj uloženi trud, veliku otpornost i strogu disciplinu. Uvijek sam tako iskreno sretna i neizmjerno ponosna na tebe - napisala je dirnuta španjolska influencerica u svojoj objavi. *uz korištenje AI-ja
| Foto: Instagram