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VELIKA TENISKA NADA

FOTO Tko je Iva Jović? Američka teniska senzacija kući priča na srpskom, majka joj je Splićanka

18-godišnja Iva Jović na US Openu plakala je nakon poraza od Coco Gauff, ali je osvojila srca svijeta. Kći Hrvata i Srbina, s balkanskim mentalitetom i nevjerojatnim usponom, već je označena kao buduća zvijezda tenisa
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U.S. Open
Osamnaestogodišnja Iva Jović napustila je Arthur Ashe stadion u suzama, razočarana vlastitim nastupom. | Foto: ROBERT DEUTSCH
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Osamnaestogodišnja Iva Jović napustila je Arthur Ashe stadion u suzama, razočarana vlastitim nastupom. | Foto: ROBERT DEUTSCH
Komentari 5

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