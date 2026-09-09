FOTO Tko je Iva Jović? Američka teniska senzacija kući priča na srpskom, majka joj je Splićanka

18-godišnja Iva Jović na US Openu plakala je nakon poraza od Coco Gauff, ali je osvojila srca svijeta. Kći Hrvata i Srbina, s balkanskim mentalitetom i nevjerojatnim usponom, već je označena kao buduća zvijezda tenisa
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Osamnaestogodišnja Iva Jović napustila je Arthur Ashe stadion u suzama, razočarana vlastitim nastupom.
| Foto: ROBERT DEUTSCH
Osamnaestogodišnja Iva Jović napustila je Arthur Ashe stadion u suzama, razočarana vlastitim nastupom. |
Foto: ROBERT DEUTSCH
Osamnaestogodišnja Iva Jović napustila je Arthur Ashe stadion u suzama, razočarana vlastitim nastupom.
| Foto: ROBERT DEUTSCH
Foto instagram
Iako je njezin put na US Openu završio u osmini finala porazom 6-1, 6-4 od sunarodnjakinje i jedne od najboljih igračica svijeta, Coco Gauff, upravo je taj meč potvrdio ono o čemu se u teniskim krugovima već dugo šuška - da je rođena nova zvijezda
| Foto: ROBERT DEUTSCH
Njezin talent i borbenost nisu prošli nezapaženo, a nakon pobjede ju je pohvalila i sama Gauff.
| Foto: GEOFF BURKE
"Iva je nevjerojatna igračica i nevjerojatan talent. Igra daleko iznad svojih godina," izjavila je Gauff.
| Foto: Eduardo Munoz
Foto instagram
No, iza njezinog uspjeha na terenu stoji nevjerojatna obiteljska priča o upornosti, odricanju i ostvarenju američkog sna, priča koja je započela na Balkanu.
| Foto: instagram
Foto instagram
Priča o odricanju i američkom snu
Iva je rođena u Torranceu u Kaliforniji, ali njezini korijeni sežu duboko u Hrvatsku i Srbiju.
| Foto: instagram
Foto instagram
Njezin otac Bojan je iz Leskovca, a majka Jelena iz Splita.
| Foto: instagram
Njihov put u Sjedinjene Američke Države bio je sve samo ne lagan, a započeo je gotovo filmskim obratom.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
"Moja mama je dobila zelenu kartu na lutriji, potpuno nasumično. Tada još nisu bili ni vjenčani, ali bili su u vezi. Vjenčali su se, došli ovamo i morali početi od nule," otkrila je Iva u jednom intervjuu.
| Foto: instagram
Foto instagram
Oboje su po struci farmaceuti, no po dolasku u SAD njihove diplome nisu bile priznate.
| Foto: instagram
Foto instagram
Morali su raditi kao blagajnici u supermarketu dok su učili kako bi ponovno polagali sve stručne ispite i dobili licence.
| Foto: instagram
Foto instagram
Taj put, ispunjen teškim radom i žrtvom, duboko je utjecao na Ivu i njezinu stariju sestru Miju, koja također igra tenis na prestižnom sveučilištu UCLA.
| Foto: instagram
Foto instagram
Otac Bojan često je radio duge smjene kako bi pokrio troškove turnira, putovanja i trenera.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
"Definitivno se ugledam na roditelje. Naporno rade na svojim poslovima, a došli su u ovu zemlju i morali početi od nule," rekla je Iva i dodala...
| Foto: instagram
"Naučili su me da moraš zaraditi sve što imaš i biti uporan."
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Iako je odrasla u Americi, veza s korijenima ostala je čvrsta.
| Foto: instagram
Foto instagram
U obitelji Jović govori se srpski jezik, a Iva ga tečno govori.
| Foto: instagram
Foto instagram
Roditelji su, kako bi osigurali da nauči jezik, u djetinjstvu pribjegavali i malim lažima, govoreći joj da ne znaju engleski.
| Foto: instagram
Ljeta je često provodila u Srbiji, posjećujući obitelj u Beogradu i očevom rodnom Leskovcu, a putovali su i u Makedoniju.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Taj "balkanski mentalitet", kako ga sama naziva, smatra ključnim dijelom svoje natjecateljske naravi.
| Foto: instagram
Foto instagram
Upravo ta tvrdoglava upornost i odbijanje poraza vidljivi su u svakom njezinom meču.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Njezin uspon na WTA ljestvici bio je strelovit.
| Foto: instagram
Foto instagram
Prije samo dvije godine bila je 659. igračica svijeta, a danas se nalazi na pragu Top 10, sa 14. mjestom kao najboljim renkingom karijere.
| Foto: ROBERT DEUTSCH
Već je ostvarila zapažene rezultate, osvojivši dva juniorska Grand Slam naslova u parovima te svoj prvi WTA naslov u Guadalajari sa samo 17 godina
| Foto: ROBERT DEUTSCH
Foto ROBERT DEUTSCH
Na Australian Openu 2026. stigla je do četvrtfinala, postavši najmlađa Amerikanka u toj fazi natjecanja u Melbourneu još od Venus Williams 1998. godine.
| Foto: ROBERT DEUTSCH
Njezinu igru, koju karakterizira rano hvatanje loptice i agresivnost s osnovne linije po uzoru na Belindu Bencic, prepoznale su i najveće zvijezde.
| Foto: ROBERT DEUTSCH
Foto ROBERT DEUTSCH
Foto ROBERT DEUTSCH
Foto Eduardo Munoz
Foto ROBERT DEUTSCH
(*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Eduardo Munoz