FOTO Tko je tko u obitelji Bilić? Nakon razvoda oženio 15 godina mlađu, sin ga prati na utakmice

Slaven Bilić godinama privatni život drži podalje od javnosti, osobito kada je riječ o obitelji. O nogometu rado govori, no privatne detalje rijetko iznosi. Kroz život imao je dva najvažnija ljubavna poglavlja i petero djece
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Novi-stari izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Slaven Bilić (58), poznat je po svojoj uspješnoj sportskoj karijeri i ljubavi prema glazbi, no o svom privatnom životu rijetko govori.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Novi-stari izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Slaven Bilić (58), poznat je po svojoj uspješnoj sportskoj karijeri i ljubavi prema glazbi, no o svom privatnom životu rijetko govori. |
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Novi-stari izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, Slaven Bilić (58), poznat je po svojoj uspješnoj sportskoj karijeri i ljubavi prema glazbi, no o svom privatnom životu rijetko govori.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Bilić je otac petero djece koje ima iz dva najvažnija ljubavna poglavlja svog života.
| Foto: Ivana Ivanovic/Pixsell
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Svoju prvu suprugu, Andrijanu, Bilić je upoznao početkom devedesetih na dočeku Nove godine, dok je bio igrač Hajduka i student treće godine prava na splitskom fakultetu.
| Foto: Robert Anić/PIXSELL
Upoznao ih je zajednički prijatelj Ivo Kuzzi, koji im je poslije bio i vjenčani kum. Zanimljivo je da Andrijanu nogomet tada uopće nije zanimao i nije znala tko je Bilić.
| Foto: Robert Anić/PIXSELL
- Slaven mi se odmah svidio jer je povučen i smiren - rekla je svojedobno Andrijana.
| Foto: Robert Anić/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/Pixsell
Vjenčali su se 1993. godine, a tijekom braka živjeli su u Njemačkoj i Engleskoj. U braku, koji je potrajao 14 godina, dobili su dvoje djece, sina Lea i kćer Alani.
| Foto: Ivana Ivanović/PIXSELL
Foto Ivo Čagalj/Pixell
Sin Leo često s tatom ide na utakmice Hajduka na Poljudu.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Iako su se razišli 2007. godine, bivši supružnici ostali su u dobrim odnosima. Andrijana je doktorirala radno i socijalno pravo te radi kao izvanredna profesorica na Pravnom fakultetu u Splitu.
| Foto: Robert Anić/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Drugu veliku ljubav Bilić je pronašao s Riječankom Ivanom Đeldum, koja je 15 godina mlađa od njega.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Upoznali su se 2008. godine na Krku, gdje je Ivana tada studirala turizam.
| Foto: Zeljko Lukunic
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Navodno ih je upoznao Bilićev prijatelj i bivši nogometaš Robert Prosinečki, koji na Krku ima vikendicu.
| Foto: Sanjin Strukic/24sata
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Njihovu vezu u početku su skrivali, no usprkos glasinama o nepovjerenju Ivaninih roditelja zbog Bilićeve medijske izloženosti, ljubav je opstala.
| Foto: Boris Scitar/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Danas imaju tri kćeri. Prva kći Sofija rođena je 2014. godine, druga kći Nia stigla je 2016., dok ime najmlađe kćeri, rođene 2018. godine, nikada nije javno objavljeno
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Zeljko Lukunic
Par je bio i na vjenčanju Luke i Vanje Modrić. Poznato je da izbornik i kapetan 'vatrenih' gaje sjajno prijateljstvo i van nogometnog terena.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Marko Lukunić/Pixsell
Bilić s Ivanom i djecom rijetko izlazi u javnost te se trudi zaštititi svoju obitelj od medijske pozornosti.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/PIXSELL
Slavenova kći Alani je krajem kolovoza bila na ceremoniji u splitskom HNK u društvu Njegoša Šolaka, sina srpskog biznismena Dragana Šolaka.
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Nije poznato u kakvom su odnosu. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Ivo Cagalj/PIXSELL
Foto Ivana Ivanovic/Pixsell
Foto Ivana Ivanovic/Pixsell
Foto Ivana Ivanovic/Pixsell
Foto Ivana Ivanovic/Pixsell
Foto Ivana Ivanovic/Pixsell
Foto Goran Stanzl/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Matija Habljak/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Boris Scitar/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Boris Scitar/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/PIXSELL
Foto Marko Lukunić/Pixsell
Foto Leonard Ninčević/Večernji list
Foto Hrvoje Jelavić/PIXSELL
Foto Davor Puklavec/Pixell
Foto Nino Strmotić/Pixsell
Foto Nino Strmotić/Pixsell
Foto Ivana Ivanović/PIXSELL
Foto Hrvoje Jelavić/PIXSELL