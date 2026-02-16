FOTO Tko, koga i s kim? Ovo su ljubavni parovi na ZOI 2026.!

Sličnu priču o partnerstvu na stazi i izvan nje dijele i američki reprezentativci u bobu, Kaysha Love i Hunter Powell. Upoznali su se na fakultetu kao atletičari, no Kaysha je bila ta koja je, nakon što je i sama prešla na bob i nastupila u Pekingu 2022., nagovorila svog zaručnika da se okuša u ledenom toboganu. Njezin nagovor odveo ga je sve do olimpijskog debija u Milanu. | Foto: Instagram