LJUBAV JE U ZRAKU

FOTO Tko, koga i s kim? Ovo su ljubavni parovi na ZOI 2026.!

Na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini nekoliko je zaljubljenih, a i vjenčanih parova. Neki su kolege u reprezentaciji, a neki se na terenu pretvore u ljute rivale, ali na kraju završe jedno drugom u zagrljaju
Figure Skating - Ice Dance - Free Dance
Klizači Charlène Guignard i Marco Fabbri bili su u vezi prije nego što su 2010. postali partneri na ledu. Par, koji je u vezi 17 godina, predstavljat će Italiju na Zimskim olimpijskim igrama koje stižu u njihovu domovinu. | Foto: Claudia Greco
