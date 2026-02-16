FOTO Tko, koga i s kim? Ovo su ljubavni parovi na ZOI 2026.!

Na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini nekoliko je zaljubljenih, a i vjenčanih parova. Neki su kolege u reprezentaciji, a neki se na terenu pretvore u ljute rivale, ali na kraju završe jedno drugom u zagrljaju
Klizači Charlène Guignard i Marco Fabbri bili su u vezi prije nego što su 2010. postali partneri na ledu. Par, koji je u vezi 17 godina, predstavljat će Italiju na Zimskim olimpijskim igrama koje stižu u njihovu domovinu.
| Foto: Claudia Greco
Klizači Charlène Guignard i Marco Fabbri bili su u vezi prije nego što su 2010. postali partneri na ledu. Par, koji je u vezi 17 godina, predstavljat će Italiju na Zimskim olimpijskim igrama koje stižu u njihovu domovinu. |
Foto: Claudia Greco
Klizači Charlène Guignard i Marco Fabbri bili su u vezi prije nego što su 2010. postali partneri na ledu. Par, koji je u vezi 17 godina, predstavljat će Italiju na Zimskim olimpijskim igrama koje stižu u njihovu domovinu.
| Foto: Claudia Greco
Foto Fabrizio Bensch
Foto Claudia Greco
Foto Yara Nardi
Rijetko koja priča utjelovljuje spoj sporta i romantike kao ona američkih umjetničkih klizača Madison Chock i Evana Batesa. Partneri su na ledu od 2011. godine, a njihova veza započela je šest godina kasnije, da bi u lipnju 2024. svoju ljubav okrunili brakom na Havajima
| Foto: Amanda Perobelli
U Italiju su stigli kao trostruki uzastopni svjetski prvaci i po prvi put nastupili na Igrama kao supružnici, osvojivši zlato u ekipnom natjecanju i srebro u plesnim parovima. Iako su olimpijske medalje oduvijek bile cilj, s godinama su shvatili da je njihova veza ono što istinski traje.
| Foto: Fabrizio Bensch
Foto Amanda Perobelli
Foto Yara Nardi
Magnus Nedregotten i Kristin Skaslien osvojili su dvije olimpijske medalje kao tim u mješovitim parovima curlinga, predstavljajući Norvešku. Upoznali su se 2009., no njihova ljubav je procvjetala tek dvije godine kasnije tijekom nacionalnog natjecanja u curlingu. Iz prve su se kvalificirali za Svjetsko prvenstvo onda, a nedugo nakon postali su dinamični dvojac na ledu i izvan njega te su stali pred oltar.
| Foto: Michael Kappeler/DPA
Foto Issei Kato
Foto Jennifer Lorenzini
Foto Michael Kappeler/DPA
Svoju ljubavnu priču na Igrama žive i paraolimpijci Oksana Masters i Aaron Pike, oboje sedmerostruki sudionici Igara. Upoznali su se 2013., a povezali na vožnji gondolom u Sočiju 2014. Osam godina kasnije, Pike je zaprosio Masters rekreirajući upravo tu vožnju. Masters, najodlikovanija američka zimska paraolimpijka, otvoreno kaže da je pravi uspjeh u sportu počela ostvarivati tek kad je on ušao u njezin život.
| Foto: Instagram
- On mi je pomogao da se osjećam samopouzdano i da slavim stvari koje inače umanjujem. Kad imam loše dane, on to razumije. Razumijem i ja njegove. A kad dođu dobri dani, još su bolji jer ih slaviš s najboljim prijateljem. To je naše tajno oružje - zaključila je Masters.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Na ledu su nerazdvojne i suigračice i supruge, zvijezde kanadske hokejaške reprezentacije Marie-Philip Poulin i Laura Stacey. Vjenčale su se 2024. godine, a njihova veza postala je inspiracija mnogima. Poulin, kapetanica ekipe i jedna od najboljih hokejašica svih vremena, istaknula je kako joj je veza sa Stacey pomogla da se osjeća potpunom i izvan sportske arene.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Dok neki dijele boje iste zastave, drugi svoju ljubav stavljaju na kušnju kao sportski rivali. Najžešći primjer su hokejašice Ronja Savolainen, koja igra za Finsku, i njezina zaručnica Anna Kjellbin, koja brani boje Švedske. Njihovo rivalstvo je legendarno, a tenzije između dviju nordijskih sila na ledu su opipljive. Iako su nerazdvojne izvan terena, na ledu nema popuštanja.
Sličnu priču o partnerstvu na stazi i izvan nje dijele i američki reprezentativci u bobu, Kaysha Love i Hunter Powell. Upoznali su se na fakultetu kao atletičari, no Kaysha je bila ta koja je, nakon što je i sama prešla na bob i nastupila u Pekingu 2022., nagovorila svog zaručnika da se okuša u ledenom toboganu. Njezin nagovor odveo ga je sve do olimpijskog debija u Milanu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Annegret Hilse
Jocelyn Peterman i Brett Gallant bračni su par koji se natječe u mješovitim parovima u curlingu ove godine u Milanu. Gallant je Olimpijske igre 2018. naveo kao sudbonosne za njihovu ljubav. Htio se priključiti kanadskom timu te godine, a onda je upoznao i svoju buduću suprugu te je u isto vrijeme započeo karijeru i romantičnu vezu.
| Foto: Jennifer Lorenzini
Foto Issei Kato
Foto Instagram
Foto Instagram
Rivalstvo postoji i u skeletonu, gdje se jedna protiv druge natječu supruge Kim Meylemans iz Belgije i Nicole Silveira iz Brazila. Vjenčale su se u siječnju 2025., a njihova finalna utrka na Igrama simbolično je održana na samo Valentinovo.