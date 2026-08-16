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FOTO Transformacija Zidanea iz Novih Mikanovaca: Škorić sve iznenadio afro kosom na Opusu

Bivšem kapetanu Osijeka Mile Škoriću (35) uoči dvoboja s Lokomotivom na Opus Areni uručen je uokvireni dres s brojem 337, odnosno, nastupila za Osječane. Škorić je sve iznenadio imidžem.
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Osijek i Lokomotiva sastali se u 3. kolu SuperSport HNL-a
Bivšem kapetanu Osijeka Mile Škoriću (35) uoči dvoboja s Lokomotivom na Opus Areni uručen je uokvireni dres s brojem 337, odnosno, nastupila za Osječane. Škorić je sve iznenadio imidžem. | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
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Bivšem kapetanu Osijeka Mile Škoriću (35) uoči dvoboja s Lokomotivom na Opus Areni uručen je uokvireni dres s brojem 337, odnosno, nastupila za Osječane. Škorić je sve iznenadio imidžem. | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Komentari 11

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