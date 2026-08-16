FOTO Transformacija Zidanea iz Novih Mikanovaca: Škorić sve iznenadio afro kosom na Opusu

Bivšem kapetanu Osijeka Mile Škoriću (35) uoči dvoboja s Lokomotivom na Opus Areni uručen je uokvireni dres s brojem 337, odnosno, nastupila za Osječane. Škorić je sve iznenadio imidžem.
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Bivšem kapetanu Osijeka Mile Škoriću (35) uoči dvoboja s Lokomotivom na Opus Areni uručen je uokvireni dres s brojem 337, odnosno, nastupila za Osječane. Škorić je sve iznenadio imidžem.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Bivšem kapetanu Osijeka Mile Škoriću (35) uoči dvoboja s Lokomotivom na Opus Areni uručen je uokvireni dres s brojem 337, odnosno, nastupila za Osječane. Škorić je sve iznenadio imidžem.
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Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Bivšem kapetanu Osijeka Mile Škoriću (35) uoči dvoboja s Lokomotivom na Opus Areni uručen je uokvireni dres s brojem 337, odnosno, nastupila za Osječane. Škorić je sve iznenadio imidžem.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Kada je prošle godine u siječnju potpisao za Rijeku mnogima je upao u oči jedan detalj. Škoriću je kosa bila puno bujnija nego kada je odlazio iz Osijeka, a sada ima potpuno bujnu kosu kao da pušta afro frizuru.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Bivši nogometaš odlučio je krajem srpnja da je došao kraj njegove profesionalne karijere. S Rijekom je osvojio naslov prvaka. Međutim, Škorić je odlučio ostati u nogometu te je potpisao za sa Slogom iz Novih Mikanovaca, momčadi koja se natječe u šestom rangu hrvatskog nogometa.
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Foto David Jerkovic/PIXSELL
Neke priče ostaju zauvijek zapisane bijelo-plavom bojom. Mile Škorić, naš dugogodišnji kapetan i važan dio povijesti NK Osijek, vratio se na Opus Arenu gdje smo mu, povodom završetka igračke karijere, još jednom rekli - hvala. Za sve utakmice, borbe, pobjede i godine provedene u bijelo-plavom dresu. Hvala, Mile! Osijek pamti svoje", objavili su iz Osijeka
| Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Mile Škorić prošle godine je potpisao za Rijeku. Iskusni stoper pojačao je obrambenu liniju bijelih u borbi za naslov, a mnogim navijačima u oko je upao i detalj oko njegove frizure.
| Foto: HNK Rijeka, Davor Javorović/PIXSELL
Škorićeva kosa vidljivo je bujnija u odnosu na vrijeme kad je odlazio iz Osijeka prije dvije godine pa su mnogi posumnjali da se podvrgnuo tretmanu presađivanja. Nije poznato je li to i učinio.
| Foto: HNK Rijeka
Ovako je Škorić izgledao u oproštajnoj utakmici za Osijek u ožujku 2023.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
A ovako prilikom potpisa za Riječane.
| Foto: HNK Rijeka
"Snaga, iskustvo, čvrstina, a bome je i kosa narasla! Sretno Mile", piše jedan komentator na službenoj stranici Rijeke.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto HNK Rijeka
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
Foto HNK Rijeka
Foto HNK Rijeka
Foto Borna Jaksic/PIXSELL
Foto HNK Rijeka
Foto Luka Stanzl/PIXSELL (Ilustrativna fotografija)
Foto HNK Rijeka
Foto Borna Jaksic/PIXSELL
Foto HNK Rijeka
Foto Davor Javorovic/PIXSELL - ilustrativna fotografija