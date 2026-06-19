POGLEDAJTE KADROVE FOTO Trening nakon poraza. Subašić grlio heroja Livija, Pletikosa u razgovoru s Dalićem

"Vatreni" su u Alexandriji odradili prvi trening nakon poraza od Engleske. Igrači koji su nastupili trenirali su nešto lakšim ritmom, dok su oni koji nisu dobili minutažu bili u punom trenažnom procesu