FOTO Trening nakon poraza. Subašić grlio heroja Livija, Pletikosa u razgovoru s Dalićem

"Vatreni" su u Alexandriji odradili prvi trening nakon poraza od Engleske. Igrači koji su nastupili trenirali su nešto lakšim ritmom, dok su oni koji nisu dobili minutažu bili u punom trenažnom procesu
Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se iz Dallasa nakon poraza od Engleske 4-2 u prvoj utakmici skupine L.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se iz Dallasa nakon poraza od Engleske 4-2 u prvoj utakmici skupine L. |
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se iz Dallasa nakon poraza od Engleske 4-2 u prvoj utakmici skupine L.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Izbornik Zlatko Dalić nakon poraza održao je konferenciju za medije na kojoj se osvrnuo na probleme koje su Vatreni imali u obrani prekida.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Dan nakon utakmice igrači koji su nastupili protiv Engleske odradili su lagani trening, dok su oni koji nisu dobili minutažu bili u punom trenažnom procesu.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Poseban trenutak dogodio se kada je Danijel Subašić, nekadašnji proslavljeni hrvatski vratar, a danas trener vratara u reprezentaciji, zagrlio Dominika Livakovića.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Golman Dinama na posudbi iz Fenerbahčea najzaslužniji je što Hrvatska nije doživjela još teži poraz od Engleske.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Livaković je bio i najbolje ocijenjeni hrvatski igrač prema izboru naših čitatelja, iako je primio četiri pogotka. Dodijelili su mu ocjenu 4,7 od pet.
| Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL
Foto Igor Kralj/PIXSELL