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FOTO Trening nakon poraza. Subašić grlio heroja Livija, Pletikosa u razgovoru s Dalićem

"Vatreni" su u Alexandriji odradili prvi trening nakon poraza od Engleske. Igrači koji su nastupili trenirali su nešto lakšim ritmom, dok su oni koji nisu dobili minutažu bili u punom trenažnom procesu
SP 2026 Alexandria: Tening Hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Biskupske gimnazije
Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se iz Dallasa nakon poraza od Engleske 4-2 u prvoj utakmici skupine L. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Hrvatska nogometna reprezentacija vratila se iz Dallasa nakon poraza od Engleske 4-2 u prvoj utakmici skupine L. | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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