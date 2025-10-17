Obavijesti

KOSOVSKI NOGOMETAŠ

FOTO Trenirao je s Ronaldom i Mandžukićem, a sada radi na građevini. 'Ne sramim se posla'

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: 1 min
3
Foto: Screenshot/TikTok

Bilo je nevjerojatno trenirati s igračima poput Ronalda, Pjanića i Dybale. To su trenuci koje ću pamtiti cijeli život, rekao je Kameraj u razgovoru za švicarske medije

Cendrim Kameraj (26) trenirao je s Cristianom Ronaldom i Mariom Mandžukićem u Juventusu, a sada radi na građevini. Nogometaš kosovskih korijena prije godinu dana je odlučio završiti nogometnu karijeru i krenuti drugim putem. 

- Bilo je nevjerojatno trenirati s igračima poput Ronalda, Pjanića i Dybale. To su trenuci koje ću pamtiti cijeli život - rekao je nedavno u razgovoru za švicarske medije i dodao:

- Nisam planirao tako rano završiti, ali zdravlje mi je dalo do znanja da moram krenuti dalje. Nogomet mi je dao puno, iako život ide dalje. 

Foto: Screenshot/Tiktok

Danas radi na građevini u Švicarskoj, a na društvenim mrežama je podijelio fotografije na kojima je s jedne strane u Juventusovoj opremi, a na drugoj sa zaštitnom kacigom na građevini. Iako mu se život drastično promijenio, Kameraj je ponosan na ono što danas radi. 

- Ne stidim se svog posla. Ispunio sam dječački san - obukao sam Juventusov dres i radio rame uz rame s idolima. Sad radim pošten posao i borim se za život. To je ono što me čini sretnim - rekao je. 

Foto: Screenshot/Tiktok

Zanimljivo, nakon Juventusa je između ostalog nastupao i za kosovski Dukagjini s kojim je ispao od Rijeke u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu 2023. godine. 

