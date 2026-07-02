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SP 2026

FOTO Trovanje alkoholom, slomljene kosti. Četvero ljudi mrtvo, puno ranjenih u Meksiku

U slavlju pobjede Meksika protiv Ekvadora poginulo je najmanje četvero ljudi, Tridesetogodišnji muškarac umro je od zastoja srca nakon epileptičkog napada i krvarenja u probavnom traktu. Druge žrtve su pregažene kada se mnoštvo okupilo kod spomenika Ángel de la Independencia u središtu grada.
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Four dead as huge crowds celebrate Mexico's World Cup win
Muškarac (44) i djevojka (19) ugušili su se na ulici, navela je hitna služba prijestolnice na internetskim stranicama | Foto: Quetzalli Nicte-Ha
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Muškarac (44) i djevojka (19) ugušili su se na ulici, navela je hitna služba prijestolnice na internetskim stranicama | Foto: Quetzalli Nicte-Ha
Komentari 1

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