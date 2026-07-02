FOTO Trovanje alkoholom, slomljene kosti. Četvero ljudi mrtvo, puno ranjenih u Meksiku

U slavlju pobjede Meksika protiv Ekvadora poginulo je najmanje četvero ljudi, Tridesetogodišnji muškarac umro je od zastoja srca nakon epileptičkog napada i krvarenja u probavnom traktu. Druge žrtve su pregažene kada se mnoštvo okupilo kod spomenika Ángel de la Independencia u središtu grada.
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Muškarac (44) i djevojka (19) ugušili su se na ulici, navela je hitna služba prijestolnice na internetskim stranicama
| Foto: Quetzalli Nicte-Ha
Muškarac (44) i djevojka (19) ugušili su se na ulici, navela je hitna služba prijestolnice na internetskim stranicama |
Foto: Quetzalli Nicte-Ha
Muškarac (44) i djevojka (19) ugušili su se na ulici, navela je hitna služba prijestolnice na internetskim stranicama
| Foto: Quetzalli Nicte-Ha
Gradonačelnica Clara Brugada pozvala je navijače da se "raduju odgovorno, pažljivo i s empatijom". Predsjednik FIFA-e Gianni Infantino izrazio je duboko žaljenje zbog tih tragičnih događaja.
| Foto: Luis Cortes
Više od 1600 ljudi primilo je liječničku pomoć na stadionu Azteca, na kojem je odigrana utakmica, te na proslavama diljem grada zbog različitih ozljeda, uključujući prijelome kostiju i trovanja alkoholom.
| Foto: Quetzalli Nicte-Ha
Foto Quetzalli Nicte-Ha
Foto Quetzalli Nicte-Ha
Foto Armando Vega
Foto Luis Cortes
Foto Armando Vega
Foto Armando Vega
Foto Quetzalli Nicte-Ha
Foto Lisi Niesner
Foto Lisi Niesner
Foto Quetzalli Nicte-Ha
Foto Quetzalli Nicte-Ha
Foto Armando Vega
Foto Armando Vega
Foto Armando Vega
Foto Armando Vega
Foto Steven Watt
Foto Quetzalli Nicte-Ha
Foto Luis Cortes
Foto Luis Cortes
Foto Quetzalli Nicte-Ha
Foto Quetzalli Nicte-Ha
Foto Armando Vega